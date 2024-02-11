https://sputnikarabic.ae/20240211/الكرملين-واشنطن-لا-تريد-أن-تصبح-رؤية-بوتين-الحقيقية-للعالم-متاحة-لمواطنيها-وموسكو-مستعدة-للمفاوضات-1085964244.html
الكرملين: واشنطن لا تريد أن تصبح رؤية بوتين الحقيقية للعالم متاحة لمواطنيها وموسكو مستعدة للمفاوضات
الكرملين: واشنطن لا تريد أن تصبح رؤية بوتين الحقيقية للعالم متاحة لمواطنيها وموسكو مستعدة للمفاوضات
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يريدون أن تصبح رؤية الرئيس فلاديمير بوتين متاحة... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T11:59+0000
2024-02-11T11:59+0000
2024-02-11T11:59+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 1": "نرى المسؤولين الأمريكيين الذين يصفون هذه المقابلة بأنها غير ضرورية ويوصون بشدة بعدم قراءتها إنهم لا يريدون أن تصبح نظرة بوتين الحقيقة للعالم متاحة للمواطنين الأمريكيين العاديين".وفي سياق آخر، أكد بيسكوف أن الذهاب إلى المفاوضات في الوقت الراهن سيكون مختلفا عما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن "الواقع بات مختلفا ومهما كانت مؤلمة لنظام كييف يجب عليه الاعتراف بها".واعتبر بيسكوف أن انتقال روسيا إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان الملاذ الأخير بعد حرمان موسكو من مناقشة مخاوفها المشروعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240211/موسكو-الاتصالات-السياسية-مع-باريس-مقطوعة-في-الوقت-الراهن-ومستعدون-للتواصل-1085961069.html
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روسيا
الكرملين: واشنطن لا تريد أن تصبح رؤية بوتين الحقيقية للعالم متاحة لمواطنيها وموسكو مستعدة للمفاوضات
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يريدون أن تصبح رؤية الرئيس فلاديمير بوتين متاحة لمواطنيهم العاديين.
وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 1": "نرى المسؤولين الأمريكيين الذين يصفون هذه المقابلة بأنها غير ضرورية ويوصون بشدة بعدم قراءتها إنهم لا يريدون أن تصبح نظرة بوتين الحقيقة للعالم متاحة للمواطنين الأمريكيين العاديين".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إلى إمكانية إجراء مفاوضات سلام جديدة مع أوكرانيا، موضحا أن الواقع الآن مختلف تماما، وسيتعين على نظام كييف الاعتراف به.
وفي سياق آخر، أكد بيسكوف أن الذهاب إلى المفاوضات في الوقت الراهن سيكون مختلفا عما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن "الواقع بات مختلفا ومهما كانت مؤلمة لنظام كييف يجب عليه الاعتراف بها".
واعتبر بيسكوف أن انتقال روسيا إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان الملاذ الأخير بعد حرمان موسكو من مناقشة مخاوفها المشروعة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.