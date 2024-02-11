https://sputnikarabic.ae/20240211/المجلس-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-أمن-الناتو-تصب-في-مصلحة-بوتين-1085972487.html
المجلس الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن أمن الناتو تصب في مصلحة بوتين
المجلس الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن أمن الناتو تصب في مصلحة بوتين
صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، بأن هناك حاجة إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي والاستثمار في الدفاع، وسط انتقادات لتصريحات... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T15:47+0000
2024-02-11T15:47+0000
2024-02-11T16:25+0000
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وقال ميشيل عبر منصة "إكس": "لقد دعم الحلف عبر الأطلسي على أمن ورفاهية الأمريكيين والكنديين والأوروبيين لمدة 75 عامًا. التصريحات غير المسؤولة حول أمن حلف الناتو والمادة الخامسة (من معاهدة شمال الأطلسي) لا تخدم سوى مصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".وأضاف: "فهي لا تخدم السلام والأمن بل على العكس من ذلك، فهي تؤكد من جديد على الحاجة الملحة لتطوير الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والاستثمار في دفاعه".وفي وقت سابق، صرح ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.
https://sputnikarabic.ae/20240211/ضابط-أمريكي-دخول-الناتو-المباشر-في-الصراع-الأوكراني-سيكون-بمثابة-كارثة-1085966376.html
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روسيا, الناتو, العالم
المجلس الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن أمن الناتو تصب في مصلحة بوتين
15:47 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 16:25 GMT 11.02.2024)
صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، بأن هناك حاجة إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي والاستثمار في الدفاع، وسط انتقادات لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن علاقات واشنطن مع حلفاء الناتو(حلف شمال الأطلسي).
وقال ميشيل عبر منصة "إكس": "لقد دعم الحلف عبر الأطلسي على أمن ورفاهية الأمريكيين والكنديين والأوروبيين لمدة 75 عامًا. التصريحات غير المسؤولة حول أمن حلف الناتو والمادة الخامسة (من معاهدة شمال الأطلسي) لا تخدم سوى مصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
وأضاف: "فهي لا تخدم السلام والأمن بل على العكس من ذلك، فهي تؤكد من جديد على الحاجة الملحة لتطوير الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والاستثمار في دفاعه".
وفي وقت سابق، صرح ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.