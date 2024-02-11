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المقداد: سوريا مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل
المقداد: سوريا مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، بأن سوريا خاضت حروبًا ضد إسرائيل، وهي على استعداد لخوض حروب جديدة ضدها. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T15:33+0000
2024-02-11T15:33+0000
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وقال المقداد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق: "سوريا خاضت حروبًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي على استعداد لخوض الحروب ضده لكن هي تقرر متى وكيف".وأوضح المقداد أن "احتلال إسرائيل وأمريكا وتركيا، لجزء من أراضي البلاد غير قانوني"، مؤكدا أن "الشعب السوري موحد على ضرورة خروج القوات الأمريكية والتركية من البلاد".وتابع المقداد: "منذ بداية تشكيل الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وسوريا تقاوم هذا الاحتلال".وأشار المقداد إلى أن "تحرير الجولان العربي السوري المحتل في صلب أولويات الدولة السورية".ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد، قوله خلال اللقاء، إن "سلوك أمريكا حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إيران

المقداد: سوريا مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل

15:33 GMT 11.02.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، بأن سوريا خاضت حروبًا ضد إسرائيل، وهي على استعداد لخوض حروب جديدة ضدها.
وقال المقداد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق: "سوريا خاضت حروبًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي على استعداد لخوض الحروب ضده لكن هي تقرر متى وكيف".

وأكد المقداد بأن "الجرائم التي ترتكبها القوات الأمريكية والقوات التركية شمال سوريا، يجب أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح المقداد أن "احتلال إسرائيل وأمريكا وتركيا، لجزء من أراضي البلاد غير قانوني"، مؤكدا أن "الشعب السوري موحد على ضرورة خروج القوات الأمريكية والتركية من البلاد".
الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
الرئيس السوري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات في المنطقة
14:51 GMT
وتابع المقداد: "منذ بداية تشكيل الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وسوريا تقاوم هذا الاحتلال".
وأشار المقداد إلى أن "تحرير الجولان العربي السوري المحتل في صلب أولويات الدولة السورية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ‏‏استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة.

ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد، قوله خلال اللقاء، إن "سلوك أمريكا حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط".
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