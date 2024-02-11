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https://sputnikarabic.ae/20240211/ترامب-يصف-بوتين-وشي-جين-بينغ-بكلمة-واحدة--1085964942.html
ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدة
ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدة
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، بالأذكياء. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
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2024-02-11T12:20+0000
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وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية، وذكي جدا".وفي وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيو"، أن الرئيس الروسي، ورئيس جمهورية الصين، على عكس الرئيس الحالي لأمريكا، جو بايدن، يحبان بلديهما ويريدان لهما النجاح.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدة

12:20 GMT 11.02.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSON
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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، بالأذكياء.
وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية، وذكي جدا".

وأضاف ترامب بأنه يعتبر الرئيس الصيني أيضا شحص ذكي، وقال ترامب: "أود أن أقول إنه (شي جين بينغ) ذكي".

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08:41 GMT
وفي وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيو"، أن الرئيس الروسي، ورئيس جمهورية الصين، على عكس الرئيس الحالي لأمريكا، جو بايدن، يحبان بلديهما ويريدان لهما النجاح.
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