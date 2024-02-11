https://sputnikarabic.ae/20240211/ترامب-يصف-بوتين-وشي-جين-بينغ-بكلمة-واحدة--1085964942.html
ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدة
ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدة
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، بالأذكياء. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T12:20+0000
2024-02-11T12:20+0000
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وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية، وذكي جدا".وفي وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيو"، أن الرئيس الروسي، ورئيس جمهورية الصين، على عكس الرئيس الحالي لأمريكا، جو بايدن، يحبان بلديهما ويريدان لهما النجاح.
https://sputnikarabic.ae/20240211/محتجون-يقاطعون-هيلاري-كلينتون-ويصفونها-بـمجرمة-حرب-فيديو-1085960505.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدة
وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، بالأذكياء.
وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية: "أعرف بوتين جيدا، فهو ذكي للغاية، وذكي جدا".
وأضاف ترامب بأنه يعتبر الرئيس الصيني أيضا شحص ذكي، وقال ترامب: "أود أن أقول إنه (شي جين بينغ) ذكي".
وفي وقت سابق، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيو"، أن الرئيس الروسي، ورئيس جمهورية الصين، على عكس الرئيس الحالي لأمريكا، جو بايدن، يحبان بلديهما ويريدان لهما النجاح.