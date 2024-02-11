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تركي آل الشيخ يعلن استجابة ولي العهد السعودي لالتماس تقدم به لاعب من الأهلي المصري
تركي آل الشيخ يعلن استجابة ولي العهد السعودي لالتماس تقدم به لاعب من الأهلي المصري
أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، استجابة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لالتماس تقدم به لاعب نادي الأهلي المصري لكرة اليد، أحمد... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تدوينة نشرها تركي آل الشيخ، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال فيها: "صدرت موافقة سيدي ولي العهد رعاه الله بالعلاج بشكل عاجل وسيتواصل معك أحد من مكتبي".يأتي رد تركي آل الشيخ، على تدوينة للاعب المصري، قال فيها: "أنا وعائلتي ابتلينا من الله وكلنا رضا بقضائه وقدره بمرض شقيقي عمرو مصطفى خيري، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا وهو يعاني من تمدد بالشعب الهوائية وتليف بالرئتين وفشل بالجهاز التنفسي ووظائف التنفس 30% من الطبيعي ويحتاج إلى أكسجين منزلي بصفة مستمرة".وأوضح اللاعب أن حالة شقيقه تدهورت في الآونة الأخيرة ولإنقاذ حياته بحاجة إلى تقنية غير موجودة في مصر، ونظرًا لأن تكاليفها تتجاوز الإمكانيات بكثير، بحسب قوله.وتابع خيري: "أتوجه بالتماسي هذا لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالموافقة على إجراء هذه العملية لأخي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تتوفر الكفاءات والخبرات الطبية المتخصصة في هذا المجال لعله يكون بارقة الأمل لإنقاذ حياة أخي".وفي وقت سابق، أعلن الفنان المصري، محمد هنيدي، أنه حصل على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، لافتا إلى أن ذلك يعد أكبر تكريم له خلال مسيرته الفنية.وقال هنيدي عبر حسابه بمنصة "إكس": "الحمد لله ربنا أكرمني وتكرمت كثيرا في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم أني تشرفت وحصلت على جنسية وبسبور بلاد الحرمين الشريفين".
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العالم العربي, السعودية, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, السعودية, مصر, أخبار مصر الآن

تركي آل الشيخ يعلن استجابة ولي العهد السعودي لالتماس تقدم به لاعب من الأهلي المصري

17:25 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 17:31 GMT 11.02.2024)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، استجابة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لالتماس تقدم به لاعب نادي الأهلي المصري لكرة اليد، أحمد خيري.
جاء ذلك في تدوينة نشرها تركي آل الشيخ، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال فيها: "صدرت موافقة سيدي ولي العهد رعاه الله بالعلاج بشكل عاجل وسيتواصل معك أحد من مكتبي".
يأتي رد تركي آل الشيخ، على تدوينة للاعب المصري، قال فيها: "أنا وعائلتي ابتلينا من الله وكلنا رضا بقضائه وقدره بمرض شقيقي عمرو مصطفى خيري، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا وهو يعاني من تمدد بالشعب الهوائية وتليف بالرئتين وفشل بالجهاز التنفسي ووظائف التنفس 30% من الطبيعي ويحتاج إلى أكسجين منزلي بصفة مستمرة".
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وأوضح اللاعب أن حالة شقيقه تدهورت في الآونة الأخيرة ولإنقاذ حياته بحاجة إلى تقنية غير موجودة في مصر، ونظرًا لأن تكاليفها تتجاوز الإمكانيات بكثير، بحسب قوله.
وتابع خيري: "أتوجه بالتماسي هذا لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالموافقة على إجراء هذه العملية لأخي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تتوفر الكفاءات والخبرات الطبية المتخصصة في هذا المجال لعله يكون بارقة الأمل لإنقاذ حياة أخي".
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وفي وقت سابق، أعلن الفنان المصري، محمد هنيدي، أنه حصل على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، لافتا إلى أن ذلك يعد أكبر تكريم له خلال مسيرته الفنية.
وقال هنيدي عبر حسابه بمنصة "إكس": "الحمد لله ربنا أكرمني وتكرمت كثيرا في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم أني تشرفت وحصلت على جنسية وبسبور بلاد الحرمين الشريفين".
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