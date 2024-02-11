https://sputnikarabic.ae/20240211/جنرال-أوكراني-ينصدم-من-حالة-القوات-الأوكرانية-على-الجبهة-1085960042.html
جنرال أوكراني ينصدم من حالة القوات الأوكرانية على الجبهة
جنرال أوكراني ينصدم من حالة القوات الأوكرانية على الجبهة
أفاد الصحفي الأوكراني، يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في إنشاء نفس خطوط الدفاع المعدة مثل التي... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T08:39+0000
2024-02-11T08:39+0000
2024-02-11T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتوسوف وهو جنرال سابق في الجيش الأوكراني، في مدونته في "يوتيوب": "على الجبهة (في القوات المسلحة الأوكرانية) لا توجد تحصينات استراتيجية، ولا شيء قريب مما تفعله روسيا".وأضاف: "لا يتم إنقاذ الناس، لا يتم إنقاذ الناس، حسناً، هناك خسائر كبيرة بسبب هذا الأمر".وفي وقت سابق، صرح بوتوسوف، أن الوضع حرج على طول خط المواجهة بأكمله للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي.وقال: "الجبهة تتصدع... في بعض المناطق نرى أن قواتنا (الأوكرانية) مضطرة بالفعل إلى التراجع".في وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار ضباط القوات المسلحة. وقد تحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في شهر يناير/ كانون الثاني، حيث تمكنت من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسك وكراسي ليمان ودونيتسك وقامت بتحرير بلدات فيسيلويي وكراخمالنويي وتاباييفكا.ووفقًا للوزير، فقد اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل إلى الزج بآخر احتياطياتها للدفاع عن نفسها. ووفقًا لشويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في شهر يناير، 23 ألف جندي بين قتيل وجريح.
https://sputnikarabic.ae/20240210/سيناتور-أمريكي-يصف-مشروع-قانون-المساعدات-لأوكرانيا-بأنه-إهانة-لكل-مواطن-1085950568.html
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روسيا, العالم
جنرال أوكراني ينصدم من حالة القوات الأوكرانية على الجبهة
أفاد الصحفي الأوكراني، يوري بوتوسوف، المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في إنشاء نفس خطوط الدفاع المعدة مثل التي لدى روسيا.
وقال بوتوسوف وهو جنرال سابق في الجيش الأوكراني، في مدونته في "يوتيوب": "على الجبهة (في القوات المسلحة الأوكرانية) لا توجد تحصينات استراتيجية، ولا شيء قريب مما تفعله روسيا".
ووفقا لبوتوسوف، تواجه القوات المسلحة الأوكرانية نقصا في المعدات الخاصة والخرسانة. يتم بناء التحصينات حفر الخنادق من قبل الجنود بالمجارف، وحتى ذلك الحين، يتضمن إعداد الدفاع عادة مبادرة الوحدات الفردية.
وأضاف: "لا يتم إنقاذ الناس، لا يتم إنقاذ الناس، حسناً، هناك خسائر كبيرة بسبب هذا الأمر".
وفي وقت سابق، صرح بوتوسوف، أن الوضع حرج على طول خط المواجهة بأكمله للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي.
وقال: "الجبهة تتصدع... في بعض المناطق نرى أن قواتنا (الأوكرانية) مضطرة بالفعل إلى التراجع".
في وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار ضباط القوات المسلحة. وقد تحدث عن النجاحات الهجومية التي حققتها القوات الروسية في شهر يناير/ كانون الثاني، حيث تمكنت من تحقيق تقدم في اتجاهات كوبيانسك وكراسي ليمان ودونيتسك وقامت بتحرير بلدات فيسيلويي وكراخمالنويي وتاباييفكا.
ووفقًا للوزير، فقد اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل إلى الزج بآخر احتياطياتها للدفاع عن نفسها. ووفقًا لشويغو، تجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في شهر يناير، 23 ألف جندي بين قتيل وجريح.