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https://sputnikarabic.ae/20240211/جنرال-إسرائيلي-سابق-الجيش-يشتري-طائرات-مقاتلة-بـ14-مليار-شيكل-ليضعها-في-المتحف-1085963816.html
جنرال إسرائيلي سابق: الجيش يشتري طائرات مقاتلة بـ14 مليار شيكل ليضعها في "المتحف"
جنرال إسرائيلي سابق: الجيش يشتري طائرات مقاتلة بـ14 مليار شيكل ليضعها في "المتحف"
قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده ستشتري طائرات مقاتلة بـ14 مليار شيكل حتى يضعها في "المتحف". 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T11:46+0000
2024-02-11T11:46+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن حكومة بلاده تشتري مقاتلات جوية بنحو 14 مليار شيكل (الشيكل = 0.27 دولار) ولن تستخدمها حيث ستضعها في "متحف" فحسب، لعشر سنوات فقط، على حد قوله.وأوضح الجنرال بريك أن العالم يتقدم ويستخدم طائرات دون طيار وطائرات مسيرة، وليس في حاجة ملحة للمقاتلات الجوية، معربا عن دهشته من عدم فهم مجريات الحروب في الفترة الحالية.وفي السياق نفسه، قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إنه لن يرغب أي جندي في التجنيد بالجيش الإسرائيلي إذا علم أنه سيموت في حال الأسر.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنرال، نوعام تيفون، لواء سابق بالجيش الإسرائيلي قد أوضح أنه في حال علم المجند أنه في حال أسره سيموت ولن يعود إلى بلاده فلن يتقدم للتجنيد.وأوضحت الإذاعة أن تصريحات الجنرال تيفون جاءت تعليقا على صفقة تبادل الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في غزة والمحتملة مع حركة حماس، مضيفا أنه لن يرغب أحد في العيش في إسرائيل في هذه الحالة، طالما أن الوقوع في الأسر يعني الموت في النهاية.وأعرب عن دهشته من عدم المضي قدما في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، حتى الآن، متسائلا، مَن يريد العيش في مثل هذا المكان؟".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240211/جنرال-إسرائيلي-سابق-لن-يرغب-أي-جندي-في-التجنيد-إذا-علم-أنه-في-حال-الأسر-سيموت-1085958890.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

جنرال إسرائيلي سابق: الجيش يشتري طائرات مقاتلة بـ14 مليار شيكل ليضعها في "المتحف"

11:46 GMT 11.02.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Str/HO
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قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن بلاده ستشتري طائرات مقاتلة بـ14 مليار شيكل حتى يضعها في "المتحف".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن حكومة بلاده تشتري مقاتلات جوية بنحو 14 مليار شيكل (الشيكل = 0.27 دولار) ولن تستخدمها حيث ستضعها في "متحف" فحسب، لعشر سنوات فقط، على حد قوله.
وأوضح الجنرال بريك أن العالم يتقدم ويستخدم طائرات دون طيار وطائرات مسيرة، وليس في حاجة ملحة للمقاتلات الجوية، معربا عن دهشته من عدم فهم مجريات الحروب في الفترة الحالية.
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جنرال إسرائيلي سابق: لن يرغب أي جندي في التجنيد إذا علم أنه في حال الأسر سيموت
07:49 GMT
وفي السياق نفسه، قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إنه لن يرغب أي جندي في التجنيد بالجيش الإسرائيلي إذا علم أنه سيموت في حال الأسر.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنرال، نوعام تيفون، لواء سابق بالجيش الإسرائيلي قد أوضح أنه في حال علم المجند أنه في حال أسره سيموت ولن يعود إلى بلاده فلن يتقدم للتجنيد.
وأوضحت الإذاعة أن تصريحات الجنرال تيفون جاءت تعليقا على صفقة تبادل الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في غزة والمحتملة مع حركة حماس، مضيفا أنه لن يرغب أحد في العيش في إسرائيل في هذه الحالة، طالما أن الوقوع في الأسر يعني الموت في النهاية.
وأعرب عن دهشته من عدم المضي قدما في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، حتى الآن، متسائلا، مَن يريد العيش في مثل هذا المكان؟".
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11:36 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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