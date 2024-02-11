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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240211/رئيس-وزراء-أوكرانيا-الأسبق-يتحدث-عما-يخيف-تلاميذ-المدارس-الأوكرانية-1085961286.html
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يتحدث عما يخيف تلاميذ المدارس الأوكرانية
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يتحدث عما يخيف تلاميذ المدارس الأوكرانية
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن ربع تلاميذ المدارس الأوكرانية يرغبون في مغادرة البلاد خوفًا من تجنيدهم في القوات المسلحة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T09:28+0000
2024-02-11T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أزاروف في صفحته في "فيسبوك": "مليون تلميذ أوكراني يرغبون في السفر إلى الخارج من أوكرانيا. ويمثل هذا العدد 25 % من إجمالي تلاميذ المدارس في البلاد، الذين يبلغ عددهم الآن 4 ملايين تلميذ".وتابع: "وفي حال تبين أنهم مؤهلون للخدمة، ولم يعد أمام نظام كييف خيار آخر الآن، فسيُمنعون تلقائيًا من مغادرة أوكرانيا".ووفقا له، فإن سلطات كييف سوف تعمل على الفور على تحويل المراهقين الصالحين للخدمة إلى "وقود للمدافع"، وبالتالي فقد تلاميذ المدارس بالفعل "التفاؤل والآمال في مستقبل أفضل".وفي وقت سابق، صرح ممثل مكتب التسجيل والتجنيد العسكري لمدينة بولتافا، رومان إستومين، في 6 فبراير أن تلاميذ المدارس الأوكرانية الذين ذهبوا إلى الخارج يجب أن يعودوا إلى البلاد للتسجيل في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240206/إعلام-ألماني-على-الغرب-التصالح-مع-خسارة-كييف-للأراضي-1085806053.html
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روسيا

رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يتحدث عما يخيف تلاميذ المدارس الأوكرانية

09:28 GMT 11.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن ربع تلاميذ المدارس الأوكرانية يرغبون في مغادرة البلاد خوفًا من تجنيدهم في القوات المسلحة.
وقال أزاروف في صفحته في "فيسبوك": "مليون تلميذ أوكراني يرغبون في السفر إلى الخارج من أوكرانيا. ويمثل هذا العدد 25 % من إجمالي تلاميذ المدارس في البلاد، الذين يبلغ عددهم الآن 4 ملايين تلميذ".

وأضاف: "وهم متشائمون بشأن مستقبل أوكرانيا ويريدون الانتقال للعيش في بلدان أخرى. وماذا يمكن أن نتوقع من تلاميذ المدارس الأوكرانية، إذا كانوا ملزمين بالتسجيل في السجل العسكري الشخصي في سن 16 عامًا، في عام عيد ميلادهم السابع عشر".

وتابع: "وفي حال تبين أنهم مؤهلون للخدمة، ولم يعد أمام نظام كييف خيار آخر الآن، فسيُمنعون تلقائيًا من مغادرة أوكرانيا".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا له، فإن سلطات كييف سوف تعمل على الفور على تحويل المراهقين الصالحين للخدمة إلى "وقود للمدافع"، وبالتالي فقد تلاميذ المدارس بالفعل "التفاؤل والآمال في مستقبل أفضل".
وفي وقت سابق، صرح ممثل مكتب التسجيل والتجنيد العسكري لمدينة بولتافا، رومان إستومين، في 6 فبراير أن تلاميذ المدارس الأوكرانية الذين ذهبوا إلى الخارج يجب أن يعودوا إلى البلاد للتسجيل في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.
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