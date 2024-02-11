https://sputnikarabic.ae/20240211/رئيس-وزراء-أوكرانيا-الأسبق-يتحدث-عما-يخيف-تلاميذ-المدارس-الأوكرانية-1085961286.html
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يتحدث عما يخيف تلاميذ المدارس الأوكرانية
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يتحدث عما يخيف تلاميذ المدارس الأوكرانية
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن ربع تلاميذ المدارس الأوكرانية يرغبون في مغادرة البلاد خوفًا من تجنيدهم في القوات المسلحة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T09:28+0000
2024-02-11T09:28+0000
2024-02-11T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أزاروف في صفحته في "فيسبوك": "مليون تلميذ أوكراني يرغبون في السفر إلى الخارج من أوكرانيا. ويمثل هذا العدد 25 % من إجمالي تلاميذ المدارس في البلاد، الذين يبلغ عددهم الآن 4 ملايين تلميذ".وتابع: "وفي حال تبين أنهم مؤهلون للخدمة، ولم يعد أمام نظام كييف خيار آخر الآن، فسيُمنعون تلقائيًا من مغادرة أوكرانيا".ووفقا له، فإن سلطات كييف سوف تعمل على الفور على تحويل المراهقين الصالحين للخدمة إلى "وقود للمدافع"، وبالتالي فقد تلاميذ المدارس بالفعل "التفاؤل والآمال في مستقبل أفضل".وفي وقت سابق، صرح ممثل مكتب التسجيل والتجنيد العسكري لمدينة بولتافا، رومان إستومين، في 6 فبراير أن تلاميذ المدارس الأوكرانية الذين ذهبوا إلى الخارج يجب أن يعودوا إلى البلاد للتسجيل في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240206/إعلام-ألماني-على-الغرب-التصالح-مع-خسارة-كييف-للأراضي-1085806053.html
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روسيا
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يتحدث عما يخيف تلاميذ المدارس الأوكرانية
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن ربع تلاميذ المدارس الأوكرانية يرغبون في مغادرة البلاد خوفًا من تجنيدهم في القوات المسلحة.
وقال أزاروف في صفحته في "فيسبوك": "مليون تلميذ أوكراني يرغبون في السفر إلى الخارج من أوكرانيا. ويمثل هذا العدد 25 % من إجمالي تلاميذ المدارس في البلاد، الذين يبلغ عددهم الآن 4 ملايين تلميذ".
وأضاف: "وهم متشائمون بشأن مستقبل أوكرانيا ويريدون الانتقال للعيش في بلدان أخرى. وماذا يمكن أن نتوقع من تلاميذ المدارس الأوكرانية، إذا كانوا ملزمين بالتسجيل في السجل العسكري الشخصي في سن 16 عامًا، في عام عيد ميلادهم السابع عشر".
وتابع: "وفي حال تبين أنهم مؤهلون للخدمة، ولم يعد أمام نظام كييف خيار آخر الآن، فسيُمنعون تلقائيًا من مغادرة أوكرانيا".
ووفقا له، فإن سلطات كييف سوف تعمل على الفور على تحويل المراهقين الصالحين للخدمة إلى "وقود للمدافع"، وبالتالي فقد تلاميذ المدارس بالفعل "التفاؤل والآمال في مستقبل أفضل".
وفي وقت سابق، صرح ممثل مكتب التسجيل والتجنيد العسكري لمدينة بولتافا، رومان إستومين، في 6 فبراير أن تلاميذ المدارس الأوكرانية الذين ذهبوا إلى الخارج يجب أن يعودوا إلى البلاد للتسجيل في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري.