https://sputnikarabic.ae/20240211/زيلينسكي-يواجه-فوضى-سياسية-وعسكرية-في-البلاد-1085965608.html

زيلينسكي يواجه فوضى سياسية وعسكرية في البلاد

زيلينسكي يواجه فوضى سياسية وعسكرية في البلاد

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يواجه فوضى سياسية وعسكرية بسبب إقالة فاليري زالوجني الذي كان يشغل منصب القائد العام للقوات... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T12:47+0000

2024-02-11T12:47+0000

2024-02-11T12:47+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "مع استمرار القتال، يتزايد عدد الضحايا، وتتلاشى الآمال في تحقيق انفراج، ليس من المستغرب أن يتزايد السخط في أوكرانيا وأن الاهتمام (العام) بقرارات كييف أصبح واضحا على نحو متزايد".بالإضافة إلى ذلك، لم يعد من الممكن الآن إلقاء اللوم على زالوجني في أي حسابات عسكرية خاطئة في المستقبل، كما أن إقالته تثير الجدل حول مدى استعداد زيلينسكي لتحمل التشكيك في قراراته، حسبما كتبت صحيفة "الغارديان".وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني وتعيين سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.زيلينسكي يختار "الشخصية" التي ستتحمل مسؤولية إسقاط طائرة "إيل-76" الروسية المنكوبةوبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.

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