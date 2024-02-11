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https://sputnikarabic.ae/20240211/ستولتنبرغ-الناتو-يعد-برد-موحد-وقوي-على-أي-هجوم-على-الحلف-1085973183.html
ستولتنبرغ: الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف
ستولتنبرغ: الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في بيان، أن "الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف". 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T16:35+0000
2024-02-11T16:35+0000
الناتو
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وقال ستولتنبرغ: "أي هجوم على حلف شمال الأطلسي سيواجه برد موحد وقوي".ونقلت وكالة "رويترز" عن ستولتنبرغ، قوله إن "أي إيحاء بأن حلفاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم بعضا، يقوض أمن الحلف بأكمله ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين للخطر".وفي وقت سابق، صرح ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.
https://sputnikarabic.ae/20240211/المجلس-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-أمن-الناتو-تصب-في-مصلحة-بوتين-1085972487.html
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الناتو, العالم
الناتو, العالم

ستولتنبرغ: الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف

16:35 GMT 11.02.2024
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Saul Loeb
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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في بيان، أن "الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف".
وقال ستولتنبرغ: "أي هجوم على حلف شمال الأطلسي سيواجه برد موحد وقوي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن ستولتنبرغ، قوله إن "أي إيحاء بأن حلفاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم بعضا، يقوض أمن الحلف بأكمله ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين للخطر".
وفي وقت سابق، صرح ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
المجلس الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن أمن الناتو تصب في مصلحة بوتين
15:47 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.
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