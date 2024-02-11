https://sputnikarabic.ae/20240211/سر-الاحتفال-الملفت-لنحم-منتخب-قطر-أكرم-عفيف-فيديو-1085968587.html
سر الاحتفال الملفت لنجم منتخب قطر أكرم عفيف... فيديو
سر الاحتفال الملفت لنجم منتخب قطر أكرم عفيف... فيديو
كشف نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، سر احتفاله بطريقة مثيرة وطريفة خلال المباراة النهائية لكأس آسيا التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T14:20+0000
2024-02-11T14:20+0000
2024-02-11T14:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0a/1085948842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02181c53e7765db37d3619408848adce.jpg
وسجل غفيف 3 أهداف لقطر وكان عند كل هدف يسجله، يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "إس".وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف"إس" هو الأول من اسمها".وأضاف عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء "أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0a/1085948842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bc5746b66381afbe909707f861b1c5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
سر الاحتفال الملفت لنجم منتخب قطر أكرم عفيف... فيديو
كشف نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، سر احتفاله بطريقة مثيرة وطريفة خلال المباراة النهائية لكأس آسيا التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب.
وسجل غفيف 3 أهداف لقطر وكان عند كل هدف يسجله، يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "إس".
وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف"إس" هو الأول من اسمها".
وأضاف عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء "أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".