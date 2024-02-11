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https://sputnikarabic.ae/20240211/سر-الاحتفال-الملفت-لنحم-منتخب-قطر-أكرم-عفيف-فيديو-1085968587.html
سر الاحتفال الملفت لنجم منتخب قطر أكرم عفيف... فيديو
سر الاحتفال الملفت لنجم منتخب قطر أكرم عفيف... فيديو
كشف نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، سر احتفاله بطريقة مثيرة وطريفة خلال المباراة النهائية لكأس آسيا التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T14:20+0000
2024-02-11T14:20+0000
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وسجل غفيف 3 أهداف لقطر وكان عند كل هدف يسجله، يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "إس".وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف"إس" هو الأول من اسمها".وأضاف عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء "أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

سر الاحتفال الملفت لنجم منتخب قطر أكرم عفيف... فيديو

14:20 GMT 11.02.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakisالمنتخب القطري
المنتخب القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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كشف نجم منتخب قطر، أكرم عفيف، سر احتفاله بطريقة مثيرة وطريفة خلال المباراة النهائية لكأس آسيا التي أحرز فيها ثلاثية "هاتريك" على الأردن 3-1 والاحتفاظ باللقب.
وسجل غفيف 3 أهداف لقطر وكان عند كل هدف يسجله، يرفع ورقة تظهر رسم الجوكر ومن الجهة الأخرى حرف "إس".
وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي: "الاحتفال من أجل زوجتي التي تحمل الجنسية الكويتية وكانت تشاهد أول مباراة لي هنا، وحرف"إس" هو الأول من اسمها".
وأضاف عفيف الذي جاءت أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء "أنا سعيد بالفوز أكثر من الهاتريك، لا أستطيع أن أصف شعوري بكلمات. ما تحقق ليس بالسهل ونحن ندين بذلك إلى المدرب".
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