https://sputnikarabic.ae/20240211/سياسي-فرنسي-الناتو-في-حالة-هستيرية-بعد-مقابلة-بوتين-1085974973.html

سياسي فرنسي: الناتو في حالة هستيرية بعد مقابلة بوتين

سياسي فرنسي: الناتو في حالة هستيرية بعد مقابلة بوتين

صرح مؤسس وزعيم حزب "وطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، تسببت في حالة من... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T17:54+0000

2024-02-11T17:54+0000

2024-02-11T17:54+0000

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وكتب فيليبو عبر منصة "إكس": "الناتو يسير إلى حالة هستيرية ويدعو إلى حروب شاملة، وهذا نوع من الانهيار العصبي، الذي لا يمكن السيطرة عليه! عواقب لا تصدق لمقابلة بوتين!".وأوضح فيليبو أنه "وبعد ثلاثة أيام وما يقرب من 200 مليون مشاهدة، لا يزال الغرب يعاني من المحادثة بين الرئيس الروسي، والصحفي الأمريكي".وفي وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وأضاف الرئيس بوتين، أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، عاجلا أم آجلا، وستتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق، وستعود العلاقات بين الشعبين الشقيقين إلى حالتها الطبيعية.بوتين يكشف تفاصيل الدور البريطاني الخطير في الصراع الأوكرانيوقد نشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة "إكس"، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.

https://sputnikarabic.ae/20240211/واصفة-إياه-بالتاريخي-والأكثر-شهرة-سيمونيان-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-بلغت-نحو-مليار-مشاهدة-1085973849.html

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