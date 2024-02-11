https://sputnikarabic.ae/20240211/ضابط-أمريكي-دخول-الناتو-المباشر-في-الصراع-الأوكراني-سيكون-بمثابة-كارثة-1085966376.html
ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"
ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي، بأن تصرفات واشنطن في أوكرانيا قد تثير كارثة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T13:23+0000
2024-02-11T13:23+0000
2024-02-11T13:23+0000
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وقال ويلكرسون خلال مقابلة: "أنا أتفق مع تصريحاته (بوتين) بشأن ما نقوم به. فهو يقول إننا نصعد التهديد باستمرار".وتابع: "يقول بايدن إذا لم ندعم أوكرانيا، فستكون لاتفيا أو إستونيا هي التالية، هذا أمر سخيف، إنه فقط يصب الزيت على النار، وعندما سأل تاكر (كارلسون الصحفي الأمريكي) عما سيحدث إذا دخل الناتو مباشرة في الأعمال العدائية في أوكرانيا، أجاب بوتين بأن ذلك سيكون كارثة على الإنسانية".وأوضح ويلكرسون أن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الغربية الرئيسية ينشرون بنشاط معلومات حول وهم التهديد الروسي المزعوم.ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدةوفي السياق نفسه، لفت ويلكرسون الانتباه إلى أن موسكو نفسها لن تعمل على تصعيد الوضع، وأن تصرفات حلف شمال الأطلسي محفوفة بمخاطر استخدام الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من "التهديد الروسي"، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/زيلينسكي-يواجه-فوضى-سياسية-وعسكرية-في-البلاد-1085965608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي، بأن تصرفات واشنطن في أوكرانيا قد تثير كارثة.
وقال ويلكرسون خلال مقابلة: "أنا أتفق مع تصريحاته (بوتين) بشأن ما نقوم به. فهو يقول إننا نصعد التهديد باستمرار".
وتابع: "يقول بايدن إذا لم ندعم أوكرانيا، فستكون لاتفيا أو إستونيا هي التالية، هذا أمر سخيف، إنه فقط يصب الزيت على النار، وعندما سأل تاكر (كارلسون الصحفي الأمريكي) عما سيحدث إذا دخل الناتو مباشرة في الأعمال العدائية في أوكرانيا، أجاب بوتين بأن ذلك سيكون كارثة على الإنسانية".
وأوضح ويلكرسون أن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الغربية الرئيسية ينشرون بنشاط معلومات حول وهم التهديد الروسي المزعوم.
وفي السياق نفسه، لفت ويلكرسون الانتباه إلى أن موسكو نفسها لن تعمل على تصعيد الوضع، وأن تصرفات حلف شمال الأطلسي محفوفة بمخاطر استخدام الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من "التهديد الروسي"، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.