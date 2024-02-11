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https://sputnikarabic.ae/20240211/ضابط-أمريكي-دخول-الناتو-المباشر-في-الصراع-الأوكراني-سيكون-بمثابة-كارثة-1085966376.html
ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"
ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"
أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي، بأن تصرفات واشنطن في أوكرانيا قد تثير كارثة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T13:23+0000
2024-02-11T13:23+0000
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وقال ويلكرسون خلال مقابلة: "أنا أتفق مع تصريحاته (بوتين) بشأن ما نقوم به. فهو يقول إننا نصعد التهديد باستمرار".وتابع: "يقول بايدن إذا لم ندعم أوكرانيا، فستكون لاتفيا أو إستونيا هي التالية، هذا أمر سخيف، إنه فقط يصب الزيت على النار، وعندما سأل تاكر (كارلسون الصحفي الأمريكي) عما سيحدث إذا دخل الناتو مباشرة في الأعمال العدائية في أوكرانيا، أجاب بوتين بأن ذلك سيكون كارثة على الإنسانية".وأوضح ويلكرسون أن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الغربية الرئيسية ينشرون بنشاط معلومات حول وهم التهديد الروسي المزعوم.ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدةوفي السياق نفسه، لفت ويلكرسون الانتباه إلى أن موسكو نفسها لن تعمل على تصعيد الوضع، وأن تصرفات حلف شمال الأطلسي محفوفة بمخاطر استخدام الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من "التهديد الروسي"، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/زيلينسكي-يواجه-فوضى-سياسية-وعسكرية-في-البلاد-1085965608.html
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روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"

13:23 GMT 11.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد العقيد لورانس ويلكرسون، المستشار السابق لوزير الخارجية الأمريكي، بأن تصرفات واشنطن في أوكرانيا قد تثير كارثة.
وقال ويلكرسون خلال مقابلة: "أنا أتفق مع تصريحاته (بوتين) بشأن ما نقوم به. فهو يقول إننا نصعد التهديد باستمرار".
وتابع: "يقول بايدن إذا لم ندعم أوكرانيا، فستكون لاتفيا أو إستونيا هي التالية، هذا أمر سخيف، إنه فقط يصب الزيت على النار، وعندما سأل تاكر (كارلسون الصحفي الأمريكي) عما سيحدث إذا دخل الناتو مباشرة في الأعمال العدائية في أوكرانيا، أجاب بوتين بأن ذلك سيكون كارثة على الإنسانية".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
زيلينسكي يواجه فوضى سياسية وعسكرية في البلاد
12:47 GMT
وأوضح ويلكرسون أن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الغربية الرئيسية ينشرون بنشاط معلومات حول وهم التهديد الروسي المزعوم.
ترامب يصف بوتين وشي جين بينغ بكلمة واحدة
وفي السياق نفسه، لفت ويلكرسون الانتباه إلى أن موسكو نفسها لن تعمل على تصعيد الوضع، وأن تصرفات حلف شمال الأطلسي محفوفة بمخاطر استخدام الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي كارلسون أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من "التهديد الروسي"، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.
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