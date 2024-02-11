https://sputnikarabic.ae/20240211/ضابط-أمريكي-سابق-واشنطن-لم-تتمكن-من-الإجابة-على-سؤال-بوتين-1085959094.html

ضابط أمريكي سابق: واشنطن لم تتمكن من الإجابة على سؤال بوتين

ضابط أمريكي سابق: واشنطن لم تتمكن من الإجابة على سؤال بوتين

صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن مشاكل الذاكرة تجعل من الرئيس جو بايدن تهديدا لأمن الولايات المتحدة، ومن وجهة نظر... 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T07:54+0000

2024-02-11T07:54+0000

2024-02-11T07:54+0000

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وقال جونسون: "لقد كان (بايدن) يشكل تهديدًا للأمن القومي حتى قبل أن تبدأ المراحل الأولى من الخرف... وما يزيد الأمر سوءًا الآن حقيقة أنه بالكاد يستطيع أن يتذكر أين كان بالأمس...نعم، إنه خطير".ووفقا له فإن "الخرف" الذي يعاني منه بايدن لن يختفي وسيستمر في التطور فقط.وأضاف جونسون أن مشاكل الرئيس الأمريكي تثير بالفعل تساؤلات في بلدان أخرى بشأن قدراته الإدارية. على سبيل المثال، بحسب جونسون، لم يعد الرئيس الروسي يرى جدوى من التواصل مع بايدن.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إنه لم يتواصل مع بايدن بعد بدء العملية العسكرية العسكرية في أوكرانيا. وشدد الزعيم الروسي على أنه حذر مرارا وتكرارا نظيره الأمريكي من "الخطأ ذي الأبعاد التاريخية" الذي ترتكبه واشنطن بدعم كييف.ونشرت الولايات المتحدة، الخميس، تقريرا للمدعي الخاص روبرت هيور حول تخزين بايدن بشكل غير سليم لوثائق سرية. وتقول إن رئيس الدولة لم يتمكن من تذكر التواريخ وكان في حيرة من أمره بشأن التفاصيل، ولهذا السبب احتفظ بالأوراق "بالخطأ البريء".ووصف الرئيس الأمريكي بأنه "رجل كبير السن متعاطف ذو نوايا حسنة وذاكرة ضعيفة". قرر المدعي الخاص أنه ليست هناك حاجة لفتح قضية جنائية ضد بايدن بتهمة تخزين الوثائق بشكل غير لائق.

https://sputnikarabic.ae/20240211/الدكتور-مكاري-يؤكد-ظهور-علامات-الخرف-التدريجي-لدى-بايدن-1085958233.html

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