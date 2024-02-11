عربي
https://sputnikarabic.ae/20240211/طوفان-لبنان-نصرة-لغزة-مسيرة-تجوب-شوارع-بيروت-احتجاجا-على-العدوان-الإسرائيلي-1085971154.html
"طوفان لبنان" نصرة لغزة.. مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على الحرب الإسرائيلية
"طوفان لبنان" نصرة لغزة.. مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على الحرب الإسرائيلية
تجمعت المنظمات الأهلية والجمعيات والفصائل والقوى الفلسطينية والقوى اللبنانية، في مسيرة حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث انطلقت المسيرة من... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T15:07+0000
2024-02-11T15:11+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085970105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4b70a802faf3b21e90f267d1bc6fb6.jpg
وفي وسط العاصمة، احتشد المشاركون مستنكرين "المجازر التي يتعرض لها المدنيون في غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والرايات الإسلامية والشعارات المؤيدة للمقاومة"، في إشارة لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.وأضاف مشارك آخر: "نقول للعدو الصهيوني، الاغتيالات لا تزيدنا إلا إصرارا على المقاومة، وفي الوقت عينه لن نسكت عن الاغتيالات وسنأخذ بالثأر لكل قطرة دم فلسطيني مجاهد، وإلى الدول العربية نقول نحن لا نطلب منكم قصف تل أبيب ولكن أقل الإيمان مقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطع العلاقات معها".وقالت دلال شحرور، المشاركة في المسيرة: "نشارك في هذه المسيرة تضامنا مع أنفسنا مع أهلنا في غزة. نطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا ووقف المجاعة ورفع الحصار وفتح المعابر، وهذه أيضا مطالب المقاومة، ونتمنى أن تكون هذه آخر المعارك وصولا إلى معركة التحرير بهمة المقاومة والشهداء".وقالت مريم برازي، المشاركة في المسيرة: "نحن من بيروت، نوصل رسالة برفع العدوان عن أهلنا في غزة، ونحن مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية وكل شرفاء العالم، ندعمهم وأرواحنا فداء للأقصى حتى النصر، ونتمنى من شرفاء العالم التحرك لوقف الإبادة بحق شعبنا في غزة".وتأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات "أسبوع القدس العالمي"، وبالتزامن مع التظاهرات المركزية، التي اجتاحت العواصم العربية والآسيوية والأوروبية، مع استمرار إسرائيل في شن غارات مكثفة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
لبنان
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085970105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6aeb431347f462a47d0767cb643de15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

"طوفان لبنان" نصرة لغزة.. مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على الحرب الإسرائيلية

15:07 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 15:11 GMT 11.02.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
تجمعت المنظمات الأهلية والجمعيات والفصائل والقوى الفلسطينية والقوى اللبنانية، في مسيرة حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث انطلقت المسيرة من البربير وصولًا إلى ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت.
وفي وسط العاصمة، احتشد المشاركون مستنكرين "المجازر التي يتعرض لها المدنيون في غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والرايات الإسلامية والشعارات المؤيدة للمقاومة"، في إشارة لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وعبّر عدد من المشاركين لـ"سبوتنيك" عن مطالبهم، فقال عطا عصام، الذي رفع صورة عدد من الأطفال: "هؤلاء أطفال فلسطين قتلوا دون ذنب، وتتراوح أعمارهم ما بين الخمس سنوات والعشرة، ونحن لدينا مطلب واحد نتمنى من الدول العربية والأجنبية وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية".

وأضاف مشارك آخر: "نقول للعدو الصهيوني، الاغتيالات لا تزيدنا إلا إصرارا على المقاومة، وفي الوقت عينه لن نسكت عن الاغتيالات وسنأخذ بالثأر لكل قطرة دم فلسطيني مجاهد، وإلى الدول العربية نقول نحن لا نطلب منكم قصف تل أبيب ولكن أقل الإيمان مقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطع العلاقات معها".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقالت دلال شحرور، المشاركة في المسيرة: "نشارك في هذه المسيرة تضامنا مع أنفسنا مع أهلنا في غزة. نطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا ووقف المجاعة ورفع الحصار وفتح المعابر، وهذه أيضا مطالب المقاومة، ونتمنى أن تكون هذه آخر المعارك وصولا إلى معركة التحرير بهمة المقاومة والشهداء".
وقالت مريم برازي، المشاركة في المسيرة: "نحن من بيروت، نوصل رسالة برفع العدوان عن أهلنا في غزة، ونحن مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية وكل شرفاء العالم، ندعمهم وأرواحنا فداء للأقصى حتى النصر، ونتمنى من شرفاء العالم التحرك لوقف الإبادة بحق شعبنا في غزة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات "أسبوع القدس العالمي"، وبالتزامن مع التظاهرات المركزية، التي اجتاحت العواصم العربية والآسيوية والأوروبية، مع استمرار إسرائيل في شن غارات مكثفة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" ينفذ أكثر من 1000 عملية ضد الجيش الإسرائيلي.. صور وفيديو 14:01 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:06 GMTЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 на базе автомобиля Камаз разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 فبراير, 14:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала