"طوفان لبنان" نصرة لغزة.. مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على الحرب الإسرائيلية
15:07 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 15:11 GMT 11.02.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تجمعت المنظمات الأهلية والجمعيات والفصائل والقوى الفلسطينية والقوى اللبنانية، في مسيرة حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث انطلقت المسيرة من البربير وصولًا إلى ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت.
وفي وسط العاصمة، احتشد المشاركون مستنكرين "المجازر التي يتعرض لها المدنيون في غزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والرايات الإسلامية والشعارات المؤيدة للمقاومة"، في إشارة لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وعبّر عدد من المشاركين لـ"سبوتنيك" عن مطالبهم، فقال عطا عصام، الذي رفع صورة عدد من الأطفال: "هؤلاء أطفال فلسطين قتلوا دون ذنب، وتتراوح أعمارهم ما بين الخمس سنوات والعشرة، ونحن لدينا مطلب واحد نتمنى من الدول العربية والأجنبية وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعلى كل الأراضي الفلسطينية".
وأضاف مشارك آخر: "نقول للعدو الصهيوني، الاغتيالات لا تزيدنا إلا إصرارا على المقاومة، وفي الوقت عينه لن نسكت عن الاغتيالات وسنأخذ بالثأر لكل قطرة دم فلسطيني مجاهد، وإلى الدول العربية نقول نحن لا نطلب منكم قصف تل أبيب ولكن أقل الإيمان مقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطع العلاقات معها".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقالت دلال شحرور، المشاركة في المسيرة: "نشارك في هذه المسيرة تضامنا مع أنفسنا مع أهلنا في غزة. نطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا ووقف المجاعة ورفع الحصار وفتح المعابر، وهذه أيضا مطالب المقاومة، ونتمنى أن تكون هذه آخر المعارك وصولا إلى معركة التحرير بهمة المقاومة والشهداء".
وقالت مريم برازي، المشاركة في المسيرة: "نحن من بيروت، نوصل رسالة برفع العدوان عن أهلنا في غزة، ونحن مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية وكل شرفاء العالم، ندعمهم وأرواحنا فداء للأقصى حتى النصر، ونتمنى من شرفاء العالم التحرك لوقف الإبادة بحق شعبنا في غزة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
مسيرة تجوب شوارع بيروت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات "أسبوع القدس العالمي"، وبالتزامن مع التظاهرات المركزية، التي اجتاحت العواصم العربية والآسيوية والأوروبية، مع استمرار إسرائيل في شن غارات مكثفة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.