https://sputnikarabic.ae/20240211/قدرات-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---152-1085974566.html
قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
توفر طائرات "ياك - 152" الروسية، معايير احترافية في مهام التدريب الأولى، تمكنها من تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية متقدمة في المستقبل. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T17:39+0000
2024-02-11T17:39+0000
2024-02-11T17:39+0000
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سلاح روسيا
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وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني، الذي تستخدمه الطائرة حاليا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي الصنع.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
توفر طائرات "ياك - 152" الروسية، معايير احترافية في مهام التدريب الأولى، تمكنها من تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية متقدمة في المستقبل.
وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني، الذي تستخدمه الطائرة حاليا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي الصنع.