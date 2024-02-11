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https://sputnikarabic.ae/20240211/قدرات-طائرة-التدريب-الروسية-ياك---152-1085974566.html
قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
توفر طائرات "ياك - 152" الروسية، معايير احترافية في مهام التدريب الأولى، تمكنها من تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية متقدمة في المستقبل. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T17:39+0000
2024-02-11T17:39+0000
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وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني، الذي تستخدمه الطائرة حاليا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي الصنع.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

قدرات طائرة التدريب الروسية "ياك - 152"

17:39 GMT 11.02.2024
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توفر طائرات "ياك - 152" الروسية، معايير احترافية في مهام التدريب الأولى، تمكنها من تأهيل طيارين يمكنهم تنفيذ مهام قتالية متقدمة في المستقبل.
وتدرس روسيا تطوير المحرك الألماني، الذي تستخدمه الطائرة حاليا، وتزويده بمكونات محلية، أو تزويد الطائرة بمحرك محلي الصنع.
قدرات طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - انفوجراف - سبوتنيك عربي
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