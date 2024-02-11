https://sputnikarabic.ae/20240211/ماسك-يدعو-القادة-الغربيين-إلى-تقبل-الحقيقة-المرة-والاعتراف-بالواقع-الجديد-1085958713.html
ماسك يدعو القادة الغربيين إلى تقبل الحقيقة المرة والاعتراف بالواقع الجديد
ماسك يدعو القادة الغربيين إلى تقبل الحقيقة المرة والاعتراف بالواقع الجديد
دعا رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى إعلان... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T07:44+0000
2024-02-11T07:44+0000
2024-02-11T07:44+0000
العالم
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وقال ماسك في منشور كتبه على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) إن المساعدة المالية لأوكرانيا لن تغير حالة الجمود على الجبهة، ولكنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وقتل 100 ألف أوكراني آخر.وخلص رجل الأعمال إلى أن السؤال الوحيد هو كم عدد الأطفال الذين سيموتون قبل أن يتم الاعتراف بذلك. وفي اليوم السابق، أدان ماسك تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عدم رغبة الكونغرس في دعم أوكرانيا سيكون بمثابة إهمال إجرامي، مضيفا أنه كان ينبغي إيقاف الصراع قبل عام.
https://sputnikarabic.ae/20240209/ماسك-يؤيد-تصريحا-لبوتين-خلال-مقابلته-مع-تاكر-كارلسون-1085901512.html
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العالم
ماسك يدعو القادة الغربيين إلى تقبل الحقيقة المرة والاعتراف بالواقع الجديد
دعا رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى إعلان الاعتراف بالواقع الجديد في أوكرانيا.
وقال ماسك في منشور كتبه على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) إن المساعدة المالية لأوكرانيا لن تغير حالة الجمود على الجبهة، ولكنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وقتل 100 ألف أوكراني آخر.
وأضاف ماسك قائلا: "حان الوقت ليعترف بايدن وماكرون وشولتز بأنهم خسروا، وستحتفظ روسيا بشبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة".
وخلص رجل الأعمال إلى أن السؤال الوحيد هو كم عدد الأطفال الذين سيموتون قبل أن يتم الاعتراف بذلك.
وفي اليوم السابق، أدان ماسك تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عدم رغبة الكونغرس في دعم أوكرانيا سيكون بمثابة إهمال إجرامي، مضيفا أنه كان ينبغي إيقاف الصراع قبل عام.