https://sputnikarabic.ae/20240211/ماكرون-يفاجئ-كييف-بإلغاء-زيارته-المرتقبة-إلى-أوكرانيا-1085965823.html
ماكرون يفاجئ كييف بإلغاء زيارته المرتقبة إلى أوكرانيا
ماكرون يفاجئ كييف بإلغاء زيارته المرتقبة إلى أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرجأ زيارته إلى أوكرانيا، وذلك لأسباب أمنية. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T12:40+0000
2024-02-11T12:40+0000
2024-02-11T12:40+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "تشالينز" الفرنسية نقلا عن مصادر أن هذا القرار المفاجئ ساهم بجعل عدد من الدبلوماسيين الأوكرانيين في حيرة من أمرهم بعدما علموا بذلك.وقالت الصحيفة في منشورها إن "زيارة ماكرون التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة الممتدة من 13 إلى 14 فبراير تم تأجيلها"، مضيفة أن ممثلي اتحاد رواد الأعمال الفرنسيين (Medef) ألغوا رحلتهم المخططة إلى كييف كذلك.وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدر في قصر الإليزيه أنه تم تأجيل زيارة ماكرون لضمان سلامته. بالإضافة إلى ذلك، يريد الرئيس الفرنسي تكثيف الدعم لأوكرانيا عشية رحلته إلى أوكرانيا من خلال حزمة مساعدات جديدة من باريس والشركاء الأوروبيين.وفي وقت سابق، أعلن ماكرون أن بلاده ستكمل العمل على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ووعد بالإعلان عن توقيعه خلال زيارته لأوكرانيا في فبراير الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240117/الخارجية-الروسية-ترد-على-تصريحات-ماكرون--1085091252.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ماكرون يفاجئ كييف بإلغاء زيارته المرتقبة إلى أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرجأ زيارته إلى أوكرانيا، وذلك لأسباب أمنية.
وذكرت صحيفة "تشالينز" الفرنسية نقلا عن مصادر أن هذا القرار المفاجئ ساهم بجعل عدد من الدبلوماسيين الأوكرانيين في حيرة من أمرهم بعدما علموا بذلك.
وقالت الصحيفة في منشورها إن "زيارة ماكرون التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة الممتدة من 13 إلى 14 فبراير تم تأجيلها"، مضيفة أن ممثلي اتحاد رواد الأعمال الفرنسيين (Medef) ألغوا رحلتهم المخططة إلى كييف كذلك.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدر في قصر الإليزيه أنه تم تأجيل زيارة ماكرون لضمان سلامته. بالإضافة إلى ذلك، يريد الرئيس الفرنسي تكثيف الدعم لأوكرانيا عشية رحلته إلى أوكرانيا من خلال حزمة مساعدات جديدة من باريس والشركاء الأوروبيين.
وتابعت الصحيفة بالقول إن بعض الدبلوماسيين الأوكرانيين في باريس، بعد أن علموا بتأجيل الزيارة "سقطوا عن مقاعدهم"، حيث يشكو منظمو الرحلة بدورهم من أنهم في حالة من عدم اليقين التامл ولم يتم تحديد موعد جديد لزيارة ماكرون لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن ماكرون أن بلاده ستكمل العمل على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ووعد بالإعلان عن توقيعه خلال زيارته لأوكرانيا في فبراير الجاري.