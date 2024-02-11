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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240211/مقاتلات-روسية-تدمر-نقطة-مراقبة-للواء-الـ3-الأوكراني--عاجل-1085963168.html
مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء الـ3 الأوكراني- عاجل
مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء الـ3 الأوكراني- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المقاتلات الروسية دمرت نقطة مراقبة اللواء الـ3 الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T11:30+0000
2024-02-11T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نقطة مراقبة اللواء الثالث التابع للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودع لأسلحة الطيران، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 119 منطقة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 210 جنديا، و3 مركبات.وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة دزيرجينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 30 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

مقاتلات روسية تدمر نقطة مراقبة للواء الـ3 الأوكراني- عاجل

11:30 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 11:47 GMT 11.02.2024)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المقاتلات الروسية دمرت نقطة مراقبة اللواء الـ3 الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نقطة مراقبة اللواء الثالث التابع للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودع لأسلحة الطيران، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 119 منطقة.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" 5 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق تاباييفكا وإيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 210 جنديا، و3 مركبات.
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وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة دزيرجينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا، و3 مركبات.
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 30 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
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شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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