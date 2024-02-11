https://sputnikarabic.ae/20240211/مقتل-طيارين-اثنين-خلال-جولة-تدريبية-لطائرة-تابعة-لسلاح-الجو-الملكي-الأردني-1085962475.html
مقتل طيارين اثنين خلال جولة تدريبية لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني
مقتل طيارين اثنين خلال جولة تدريبية لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل طيارين اثنين تابعين لسلاح الجو الملكي الأردني، نتيجة سقوط طائرة خلال جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية في محافظة... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
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وصرح مصدر عسكري أن الطيارين، عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبد الله الخضير، لقيا مصرعهما داخل إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من نوع "GROP"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وكان الجيش الأردني، أعلن في يونيو/ حزيران 2023، وفاة أحد طياريه متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية.وقال حينها مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، ظهر أمس الاثنين"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وانتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية في منطقة خالية من السكان، في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20240207/مراسلة-سبوتنيك-مقتل-4-جنود-من-الجيش-السوري-في-هجوم-إرهابي-قرب-الحدود-الأردنية-1085831132.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مقتل طيارين اثنين خلال جولة تدريبية لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني
10:24 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 10:26 GMT 11.02.2024)
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل طيارين اثنين تابعين لسلاح الجو الملكي الأردني، نتيجة سقوط طائرة خلال جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية في محافظة المفرق.
وصرح مصدر عسكري أن الطيارين، عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبد الله الخضير، لقيا مصرعهما داخل إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من نوع "GROP"، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وكان الجيش الأردني، أعلن في يونيو/ حزيران 2023، وفاة أحد طياريه متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية.
وقال حينها مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية، إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، ظهر أمس الاثنين"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية "بترا".
وانتشر مقطع فيديو يوثق سقوط طائرة مروحية
في منطقة خالية من السكان، في حوض البقعة في قرية رجا في أبونصير الأردنية.