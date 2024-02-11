https://sputnikarabic.ae/20240211/مقتل-عنصرين-من-حركة-أمل-اللبنانية-بقصف-إسرائيلي-على-بلدة-شيحين-جنوبي-البلاد-1085968734.html

مقتل عنصرين من حركة أمل اللبنانية بقصف إسرائيلي على بلدة شيحين جنوبي البلاد

مقتل عنصرين من حركة أمل اللبنانية بقصف إسرائيلي على بلدة شيحين جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية، نفذت غارة على بلدة شيحين، مستهدفة منزلًا في البلدة". 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T14:27+0000

2024-02-11T14:27+0000

2024-02-11T14:27+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082141991_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c743d18912f37f0cd0892eb771e565b0.jpg

وأفادت قناة "MTV" اللبنانية، بأن "الغارة الإسرائيلية استهدفت مقرّ حركة "أمل" في مارون الراس، وقد سوّي المقر بالأرض"، مشيرة إلى مقتل عنصرين من الحركة، بحسب قولها.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تلغرام"، عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كاداريم شمالي إسرائيل، ولم يذكر الجيش تفاصيل إضافية.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقع منطقة كاداريم على بعد نحو 20 كيلومترًا من الحدود مع لبنان، داخل إسرائيل، ولا تتعرض عادة للصواريخ التي يطلقها "حزب الله".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على جميع المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مقابل استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة"، مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر جنوبي لبنان، الشهر الخامس.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240210/استهداف-مبنى-في-كريات-شمونة-الإسرائيلية-بصاروخ-موجه-من-لبنان-1085947225.html

https://sputnikarabic.ae/20240207/ترسيم-الحدود-البرية-هل-تنجح-خطة-أمريكا-في-وقف-التصعيد-بين-لبنان-وإسرائيل-1085852441.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي