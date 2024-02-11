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https://sputnikarabic.ae/20240211/موسكو-الاتصالات-السياسية-مع-باريس-مقطوعة-في-الوقت-الراهن-ومستعدون-للتواصل-1085961069.html
موسكو: الاتصالات السياسية مع باريس مقطوعة في الوقت الراهن ومستعدون للتواصل
موسكو: الاتصالات السياسية مع باريس مقطوعة في الوقت الراهن ومستعدون للتواصل
أفادت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن الاتصالات السياسية بين موسكو وباريس مقطوعة تماما في الوقت الراهن، مؤكدة في الوقت نفسه أن روسيا لا ترفض... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T09:17+0000
2024-02-11T09:26+0000
روسيا
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وأكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "حقيقة كون الاتصالات السياسية بين بلدينا مقطوعة الآن تمامًا هي خيار ومسؤولية القيادة الفرنسية الحالية"، مشيرا إلى أن موسكو "لا ترفض التواصل ومنفتحة على مناقشة أزمة أوكرانيا وأي مشكلات دولية ملحة أخرى".وتابع ستودينيكوف: "لا أعلم إن كان من المناسب في ظل الظروف الراهنة الحديث عن إقامة اتصالات مع فرنسا بينما تشارك بنشاط في الحرب الهجينة للغرب ضد بلدنا، ولكن العلاقات الروسية الفرنسية مرت عبر تاريخها الثري والتصادمي أحيانا بأصعب التجارب".
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روسيا

موسكو: الاتصالات السياسية مع باريس مقطوعة في الوقت الراهن ومستعدون للتواصل

09:17 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 11.02.2024)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Александр Вильф
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن الاتصالات السياسية بين موسكو وباريس مقطوعة تماما في الوقت الراهن، مؤكدة في الوقت نفسه أن روسيا لا ترفض التواصل مع فرنسا.
وأكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "حقيقة كون الاتصالات السياسية بين بلدينا مقطوعة الآن تمامًا هي خيار ومسؤولية القيادة الفرنسية الحالية"، مشيرا إلى أن موسكو "لا ترفض التواصل ومنفتحة على مناقشة أزمة أوكرانيا وأي مشكلات دولية ملحة أخرى".
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وتابع ستودينيكوف بالقول "بالطبع فيما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا، لم يعد بالإمكان تجاهل حقيقة أن دور هذه الدولة في الشؤون الدولية والأوروبية قد تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتلاشت مقاربتها السيادية إلى حد كبير بشأن المبادئ التوجيهية العامة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهذا يفرض حتمًا التفكير في القيمة المضافة للحوار المفترض مع باريس".

وتابع ستودينيكوف: "لا أعلم إن كان من المناسب في ظل الظروف الراهنة الحديث عن إقامة اتصالات مع فرنسا بينما تشارك بنشاط في الحرب الهجينة للغرب ضد بلدنا، ولكن العلاقات الروسية الفرنسية مرت عبر تاريخها الثري والتصادمي أحيانا بأصعب التجارب".
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