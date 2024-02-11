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https://sputnikarabic.ae/20240211/موسكو-رفض-الاتحاد-الأوروبي-شراء-الغاز-الروسي-سيسبب-ارتفاعًا-حادا-في-أسعاره-1085957385.html
موسكو: رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعًا حادا في أسعاره
موسكو: رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعًا حادا في أسعاره
حذرت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم السبت، من أن محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعاره، وستكون... 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T06:58+0000
2024-02-11T06:58+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان مدير الدائرة الأوروبية الأولى بالوزارة، أرتيوم ستودينيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "كل هذه المحاولات ترقى إلى إطلاق النار على القدم، ورفض التعاون الكامل مع روسيا في مجال الطاقة له تأثير سلبي على الإنتاج الصناعي وتنافسية الشركات وفرص التصدير والقوة الشرائية للجمهور. أوروبا بحاجة إلى الغاز".ومنذ أن شنّت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي البحث عن سبل للحد من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، فضلاً عن الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز في جميع أنحاء الكتلة.
https://sputnikarabic.ae/20240211/موسكو-تعلن-عن-زيادة-فرنسا-لمشترياتها-من-الغاز-الروسي-رغم-الصراع-الأوكراني-1085956291.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

موسكو: رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعًا حادا في أسعاره

06:58 GMT 11.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم السبت، من أن محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعاره، وستكون بمثابة إطلاق الاتحاد الأوروبي النار على قدمه.
وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان مدير الدائرة الأوروبية الأولى بالوزارة، أرتيوم ستودينيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "كل هذه المحاولات ترقى إلى إطلاق النار على القدم، ورفض التعاون الكامل مع روسيا في مجال الطاقة له تأثير سلبي على الإنتاج الصناعي وتنافسية الشركات وفرص التصدير والقوة الشرائية للجمهور. أوروبا بحاجة إلى الغاز".
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
موسكو تعلن عن زيادة فرنسا لمشترياتها من الغاز الروسي رغم الصراع الأوكراني
05:08 GMT
واستشهد ستودينيكوف ببلجيكا كمثال، والتي تستورد 80% من احتياجاتها من الغاز، مضيفًا أن "العديد من شركات الطاقة الأوروبية مستمرة في اعتبار إمدادات الغاز الروسي أحد الخيارات لتنويع مصادر الواردات، في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي المتنامي على الغاز الأمريكي".
ومنذ أن شنّت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي البحث عن سبل للحد من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، فضلاً عن الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز في جميع أنحاء الكتلة.
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