https://sputnikarabic.ae/20240211/وزير-الخارجية-الفرنسي-الاتحاد-الأوروبي-عليه-الاستثمار-في-الدفاع-على-خلفية-التهديد-الروسي-1085957526.html

وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي عليه الاستثمار في الدفاع على خلفية “التهديد الروسي”

وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي عليه الاستثمار في الدفاع على خلفية “التهديد الروسي”

صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستثمار في الدفاع على خلفية “التهديد الروسي” وإنتاج المزيد من الأسلحة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T07:09+0000

2024-02-11T07:09+0000

2024-02-11T07:09+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وقال سيجورنيه: "هذه مسألة وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأمننا الجماعي يعتمد عليها. وفي السياق الجيوسياسي الحالي، نحتاج إلى ميزانيات عسكرية تسمح لنا بالرد على التهديد، وتنظيم دفاع الاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر واقعية. نعم، من الضروري أن نزيد جهودنا".وأشار إلى أن أوروبا بحاجة إلى إيجاد "ضمانات أمنية"، وتعزيز التنسيق بين الجيوش وتحقيق المزيد من التكامل العسكري تدريجيا.دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يوم أمس السبت، أعضاء الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا. وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية قال فيها: "الناتو لا يسعى للحرب مع روسيا، لكن يجب أن نسلح أنفسنا لمواجهة محتملة قد تستمر لعقود".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها."الناتو" يدعو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسياوقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

https://sputnikarabic.ae/20240207/ستولتنبرغ-الناتو-لا-يرى-تهديدا-مباشرا-لأي-من-حلفائه-1085850734.html

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