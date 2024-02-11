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وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة غير مبرر
وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة غير مبرر
أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي قام بزيارة للشرق الأوسط قبل أسبوع، عن اعتقاده بأن الوضع الحالي في قطاع غزة "غير مبرر". 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T04:25+0000
2024-02-11T05:04+0000
غزة
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وأشار سيجورنيه إلى أنه بعد السابع من أكتوبر، بدأ المجتمع الإسرائيلي في تغيير وجهة نظره، وأضاف أنه فهم ذلك جيدًا أثناء زيارته للمنطقة. أسفرت الحرب الدائرة في غزة حتى الآن عن مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت كارثة إنسانية جسيمة نتيجة لتفاقم الأمراض وانعدام الغذاء وسط المدنيين العزل.وعن إمكانية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، أكد سيجورنيه، أنه لا توجد محظورات في هذا الصدد، مؤكدًا على أهمية إيجاد الشروط المناسبة، بما في ذلك الشروط الأمنية لإسرائيل، من أجل تحقيق هذا الهدف.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فرنسا , العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فرنسا , العالم

وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة غير مبرر

04:25 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 05:04 GMT 11.02.2024)
© AP Photo / Carolyn Kasterعلم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي قام بزيارة للشرق الأوسط قبل أسبوع، عن اعتقاده بأن الوضع الحالي في قطاع غزة "غير مبرر".
وأشار سيجورنيه إلى أنه بعد السابع من أكتوبر، بدأ المجتمع الإسرائيلي في تغيير وجهة نظره، وأضاف أنه فهم ذلك جيدًا أثناء زيارته للمنطقة.
على الرغم من تقديره لصدمة الإسرائيليين، أكد الوزير الفرنسي على أن الوضع في غزة غير مبرر، وأشار إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.
أسفرت الحرب الدائرة في غزة حتى الآن عن مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت كارثة إنسانية جسيمة نتيجة لتفاقم الأمراض وانعدام الغذاء وسط المدنيين العزل.
امرأة فلسطينية أصيبت خلال الحرب في غزة، تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى العريش، مصر27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
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أمس, 23:37 GMT
وعن إمكانية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، أكد سيجورنيه، أنه لا توجد محظورات في هذا الصدد، مؤكدًا على أهمية إيجاد الشروط المناسبة، بما في ذلك الشروط الأمنية لإسرائيل، من أجل تحقيق هذا الهدف.
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