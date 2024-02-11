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وكالات إسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يستولي على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين في غزة
وكالات إسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يستولي على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين في غزة
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية كانت في بنك فلسطين، فرع الرمال في مدينة غزة. 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T10:07+0000
2024-02-11T10:07+0000
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وقالت الصحيفة: "الجيش الإسرائيلي استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية". مشيرة إلى أن "الأموال كانت في بنك فلسطين فرع الرمال بمدينة غزة".وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال ينتظر الجيش فيها قرار الحكومة لمعرفة مصير المبلغ المالي الكبير.ونقلت "رام الله الاخباري" عن صحيفة "معاريف" أن قوات الجيش الإسرائيلي عملت على وضع اليد على الأموال الموجودة في خزائن البنك، مع "المجازفة ببعض المخاطر" على حد قولها.وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن "هناك عشرات البلاغات من أهالي قطاع غزة تفيد بقيام الجيش الإسرائيلي بسرقة أموال وذهب من القطاع قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل (أي ما يعادل 24 مليون دولار)"، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل حاليا على القطاع.واستشهد البيان الفلسطيني بما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حين أشارت إلى هذه "السرقة الممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع"، كما ذكرت أن "الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي في وزارة الدفاع الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20240106/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-الجنود-الإسرائيليون-سرقوا-من-القطاع-ما-يقدر-بـ-24-مليون-دولار-1084751859.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, إسرائيل

وكالات إسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يستولي على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين في غزة

10:07 GMT 11.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية كانت في بنك فلسطين، فرع الرمال في مدينة غزة.
وقالت الصحيفة: "الجيش الإسرائيلي استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية". مشيرة إلى أن "الأموال كانت في بنك فلسطين فرع الرمال بمدينة غزة".
وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال ينتظر الجيش فيها قرار الحكومة لمعرفة مصير المبلغ المالي الكبير.

وبحسب مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، فإن الحادث وقع خلال هجوم على منطقة حي الرمال بمدينة غزة، عندما وصلت القوات إلى مبنى بنك فلسطين، عقب رصد إطلاق نار قناص من اتجاه المكان.

ونقلت "رام الله الاخباري" عن صحيفة "معاريف" أن قوات الجيش الإسرائيلي عملت على وضع اليد على الأموال الموجودة في خزائن البنك، مع "المجازفة ببعض المخاطر" على حد قولها.
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجنود الإسرائيليون سرقوا من القطاع ما يقدر بـ24 مليون دولار
6 يناير, 13:29 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن "هناك عشرات البلاغات من أهالي قطاع غزة تفيد بقيام الجيش الإسرائيلي بسرقة أموال وذهب من القطاع قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل (أي ما يعادل 24 مليون دولار)"، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل حاليا على القطاع.
واستشهد البيان الفلسطيني بما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حين أشارت إلى هذه "السرقة الممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع"، كما ذكرت أن "الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي في وزارة الدفاع الإسرائيلية".
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