عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240212/أسباب-احتجاجات-المزارعين-في-أوروبا-1085996640.html
أسباب احتجاجات المزارعين في أوروبا
أسباب احتجاجات المزارعين في أوروبا
احتجاجات المزارعين في أوروبا
2024-02-12T12:11+0000
2024-02-12T12:11+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085995534_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_d418840b34912e09508094079b4652dd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085995534_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_b84606bc15d3642ea8f1c84d760c22c1.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
احتجاجات المزارعين في أوروبا
احتجاجات المزارعين في أوروبا

أسباب احتجاجات المزارعين في أوروبا

12:11 GMT 12.02.2024
تابعنا عبر
اتسعت في الأسابيع الأخيرة رقعة احتجاجات المزارعين في الدول الأوروبية. تعرف على الدول، حيث لا تزال الاحتجاجت واسعة النطاق فيها قائمة، وعلى أسباب هذه الاحتجاجات في الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
احتجاجات المزارعين في أوروبا - سبوتنيك عربي
احتجاجات المزارعين في أوروبا - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصور02:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала