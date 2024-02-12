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https://sputnikarabic.ae/20240212/أمين-سر-لجنة-الدفاع-والأمن-بالبرلمان-المصري-أي-انتهاك-إسرائيلي-على-الحدود-يعرض-اتفاقية-السلام-للخطر-1086011665.html
أمين سر لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان المصري: أي انتهاك إسرائيلي على الحدود يعرض اتفاقية السلام للخطر
أمين سر لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان المصري: أي انتهاك إسرائيلي على الحدود يعرض اتفاقية السلام للخطر
حذر أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب محمد راضي، اليوم الاثنين، من التوترات التي تحدثها إسرائيل على الحدود مع مصر، والحديث عن عملية... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T16:16+0000
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وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "الدولة المصرية تحافظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن إذا حدث أي انتهاك من الجانب الآخر يُعتبر خرقا للاتفاقية الدولية، ويعرضها للخطر".وحول إصرار إسرائيل على اقتحام مدينة رفح رغم التحذيرات الدولية، شدد راضي على أنها "إسرائيل لها سوابق عدوانية وإجرامية على مدى الأزمنة، وهي لا تكترث كثيرا للمجتمع الدولي، أو للقوانين الدولية".وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد "رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".وحذرت الخارجية المصرية، في بيان لها، من "العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، مطالبة بضرورة "تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع".واعتبر البيان أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240212/هل-أصبحت-معاهدة-السلام-بين-مصر-وإسرائيل-مهددة-دبلوماسيان-مصريان-يوضحان-الموقف-1086007940.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

أمين سر لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان المصري: أي انتهاك إسرائيلي على الحدود يعرض اتفاقية السلام للخطر

16:16 GMT 12.02.2024
© AP Photoالبرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
البرلمان المصري
© AP Photo
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حصري
حذر أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب محمد راضي، اليوم الاثنين، من التوترات التي تحدثها إسرائيل على الحدود مع مصر، والحديث عن عملية عسكرية في مدينة رفح.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "الدولة المصرية تحافظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن إذا حدث أي انتهاك من الجانب الآخر يُعتبر خرقا للاتفاقية الدولية، ويعرضها للخطر".
وفيما يتعلق بزيادة مصر تعزيزاتها العسكرية في سيناء قرب الحدود، قال البرلماني المصري إنه "أمر طبيعي في ظل المتغيرات الحالية"، مشددا على أن "الدولة المصرية لها الحق في حماية حدودها، ووفقا للأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية".
وحول إصرار إسرائيل على اقتحام مدينة رفح رغم التحذيرات الدولية، شدد راضي على أنها "إسرائيل لها سوابق عدوانية وإجرامية على مدى الأزمنة، وهي لا تكترث كثيرا للمجتمع الدولي، أو للقوانين الدولية".
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
هل أصبحت "معاهدة السلام" بين مصر وإسرائيل مهددة... دبلوماسيان مصريان يوضحان الموقف
15:26 GMT
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد "رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وحذرت الخارجية المصرية، في بيان لها، من "العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، مطالبة بضرورة "تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع".
واعتبر البيان أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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