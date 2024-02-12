https://sputnikarabic.ae/20240212/أنباء-عن-استهداف-قيادي-لدى-حزب-الله-بغارة-إسرائيلية--1085988474.html
أنباء عن استهداف قيادي لدى "حزب الله" بغارة إسرائيلية... صور وفيديو
أنباء عن استهداف قيادي لدى "حزب الله" بغارة إسرائيلية... صور وفيديو
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، باستهداف قيادي لدى "حزب الله" اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T09:27+0000
2024-02-12T09:27+0000
2024-02-12T09:51+0000
العالم العربي
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وأشارت المصادر إلى أن القيادي الذي تم استهداف سيارته على طريق عام بنت جبيل، هو مسؤول منطقة مارون الرأس لدى "حزب الله" محمد عبد الرسول علوية، بحسب "سكاي نيوز".وبدوره، أشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة ستهدفت أطراف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.وأفادت مصادر أخرى إلى أن الطيران الإسائيلي نفذ غارتين أخريين على بلدتي الخيام والعديسة.وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة"، مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر جنوبي لبنان، الشهر الخامس.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240211/مقتل-عنصرين-من-حركة-أمل-اللبنانية-بقصف-إسرائيلي-على-بلدة-شيحين-جنوبي-البلاد-1085968734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
أنباء عن استهداف قيادي لدى "حزب الله" بغارة إسرائيلية... صور وفيديو
09:27 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 09:51 GMT 12.02.2024)
يتبع
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، باستهداف قيادي لدى "حزب الله" اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن القيادي الذي تم استهداف سيارته على طريق عام بنت جبيل، هو مسؤول منطقة مارون الرأس لدى "حزب الله" محمد عبد الرسول علوية، بحسب "سكاي نيوز".
وبحسب المعلومات، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية إحدى السيارات خلال تواجدها على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي جنوب لبنان، حيث تم تأكيد وقوع إصابات.
وبدوره، أشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة ستهدفت أطراف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.
وأفادت مصادر أخرى إلى أن الطيران الإسائيلي نفذ غارتين أخريين على بلدتي الخيام والعديسة.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على جميع المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مقابل استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.
وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة"، مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر جنوبي لبنان، الشهر الخامس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.