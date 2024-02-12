https://sputnikarabic.ae/20240212/أوكرانيا-تطالب-باستعادة-جثث-قتلاها-بتحطم-إيل-76-على-الرغم-من-نفيها-وجود-أسرى-على-متنها-1086010045.html

أوكرانيا تطالب باستعادة جثث قتلاها بتحطم "إيل-76" على الرغم من نفيها وجود أسرى على متنها

أوكرانيا تطالب باستعادة جثث قتلاها بتحطم "إيل-76" على الرغم من نفيها وجود أسرى على متنها

صرح ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، اليوم الاثنين، أن الجانب الاوكراني طلب من روسيا، إعادة جثث العسكريين... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T15:14+0000

2024-02-12T15:14+0000

2024-02-12T15:14+0000

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وقال يوسوف: "يتم تقديم الطلبات (لروسيا) لإعادة جثث العسكريين (الذين كانوا على متن الطائرة)".وبعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرًا يؤكد استخدام صواريخ "باتريوت" لضرب الطائرة "إيل-76"، التي كانت تحمل على متنها أسرى أوكرانيين، نفى سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين، لم يؤكدوا هوية من كانوا على متن الطائرة، لكنهم يعترفون أنه "من المرجح أنه كان هناك بالفعل سجناء أوكرانيون".وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.

https://sputnikarabic.ae/20240208/مسؤولون-أمريكيون-يعترفون-بأن-إيل-76-أسقطها-صاروخ-باتريوت-1085883981.html

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