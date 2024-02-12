https://sputnikarabic.ae/20240212/إسرائيل-تقرر-منع-دخول-المقررة-الأممية-لحقوق-الإنسان-في-الأراضي-الفلسطينية-إلى-أراضيها-1086006303.html

إسرائيل تقرر منع دخول المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى أراضيها

إسرائيل تقرر منع دخول المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى أراضيها

أعلن وزيرا الخارجية والداخلية الإسرائيليان، يسرائيل كاتس، وموشيه أربيل، اليوم الاثنين، أن "فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T14:46+0000

2024-02-12T14:46+0000

2024-02-12T14:46+0000

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القرار الإسرائيلي جاء ضمن خطوات سابقة اتخذاتها إسرائيل ضد الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المسؤولة الأممية، فرانشيسكا ألبانزا، قالت منذ أيام إن "ضحايا 7 أكتوبر لم يقتلوا بسبب يهوديتهم، بل ردا على القمع الإسرائيلي".وقال الوزيران كاتس وأربيل إن "عهد صمت إسرائيل عن مثل هذه التصريحات قد ولى وانتهى"، مضيفين أن "الأمم المتحدة إذا أرادت أن تعود لتكون جسما ذي صلة فإن على قادتها أن يتنصلوا من التصريحات المعادية للسامية التي صدرت عن البانزا وإقالتها على الفور، وأن حظر دخولها إلى اسرائيل ربما سيذكرها ما هو السبب الذي دفع حماس إلى ذبح الأطفال والنساء والمسنين".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240212/عباس-يحذر-من-المخاطر-الجسيمة-لشن-إسرائيل-هجوم-عسكري-على-مدينة-رفح-1085991063.html

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