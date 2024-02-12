https://sputnikarabic.ae/20240212/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-عسكريين-اثنين-في-معارك-بجنوب-قطاع-غزة-1085982605.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، بمقتل عسكريين اثنين من الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت جنوب قطاع غزة. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T04:53+0000
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وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنديين من وحدة ماجلان فقدا حياتهما أمس، خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيليين وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
https://sputnikarabic.ae/20240212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحرير-اثنين-من-المحتجزين-لدى-حماس-في-رفح-جنوبي-غزة-1085982362.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة
04:53 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 12.02.2024)
أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، بمقتل عسكريين اثنين من الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت جنوب قطاع غزة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنديين من وحدة ماجلان فقدا حياتهما أمس، خلال المعارك في جنوب قطاع غزة
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وذكر أن الجنديين الذين فقدا هما الجندي أدي إلدور، البالغ من العمر 21 عامًا والمنحدر من مدينة حيفا، والجندي ألون كلاينمان، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا أيضًا ومن سكان تل أبيب.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيليين وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".