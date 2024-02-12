https://sputnikarabic.ae/20240212/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-عسكريين-اثنين-في-معارك-بجنوب-قطاع-غزة-1085982605.html

الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، بمقتل عسكريين اثنين من الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي وقعت جنوب قطاع غزة. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T04:53+0000

2024-02-12T04:53+0000

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غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وأكد الجيش الإسرائيلي أن جنديين من وحدة ماجلان فقدا حياتهما أمس، خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح، تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيليين وهما فرناندو سيمون مرمان (60) لويس هير (70) ‏الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

https://sputnikarabic.ae/20240212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحرير-اثنين-من-المحتجزين-لدى-حماس-في-رفح-جنوبي-غزة-1085982362.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم