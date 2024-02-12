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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-350-جنديا-أوكرانيا-خلال-يوم-واحد-1086002673.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل 350 جنديا أوكرانيا خلال يوم واحد
الدفاع الروسية تعلن مقتل 350 جنديا أوكرانيا خلال يوم واحد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغت نحو 350 جنديًا، على محوري كوبيانسك وكراسني... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T12:47+0000
2024-02-12T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وجاء في بيان الوزارة، أنه على محور كوبيانسك، صدت العمليات النشطة لقوات مجموعة "الغرب" ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 43 الميكانيكي واللواء 25 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في تيمكوفكا وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، قامت قوات من مجموعة "المركز" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، وصدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 60 و63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك-1085993978.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية تعلن مقتل 350 جنديا أوكرانيا خلال يوم واحد

12:47 GMT 12.02.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابات روسية تقتحم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه
دبابات روسية تقتحم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغت نحو 350 جنديًا، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وجاء في بيان الوزارة، أنه على محور كوبيانسك، صدت العمليات النشطة لقوات مجموعة "الغرب" ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 43 الميكانيكي واللواء 25 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في تيمكوفكا وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف.

وأضافت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 60 جنديا وشاحنتين صغيرتين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك
11:15 GMT
وعلى محور كراسني ليمان، قامت قوات من مجموعة "المركز" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، وصدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 60 و63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ولفت البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت 290 جنديا وأربع عربات قتالية مدرعة وتسع مركبات".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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