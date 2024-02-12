https://sputnikarabic.ae/20240212/الرئيس-البولندي-السابق-على-الاتحاد-الأوروبي-الاستعداد-لثورة-مع-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الناتو-1086002143.html

الرئيس البولندي السابق: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لثورة مع انسحاب الولايات المتحدة من الناتو

الرئيس البولندي السابق: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لثورة مع انسحاب الولايات المتحدة من الناتو

صرح الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، أنه ربما تعيد الولايات المتحدة النظر عاجلاً أم آجلاً في وجودها العسكري الواسع النطاق في الدول الأوروبية، ويتعين... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T12:31+0000

2024-02-12T12:31+0000

2024-02-12T12:31+0000

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وقال كواسنيفسكي في مقابلة مع إذاعة " ZET": "اليوم ترامب، وغدًا ربما شخص آخر، لكن الأمريكيين قد يعيدون النظر بعد فترة في وجودهم القوي في حلف الناتو".وتابع الرئيس السابق: "في مثل هذه الحالة، علينا أن نفكر بعناية في الضمانات الأمنية التي تحتاجها بولندا".وقال كواسنيفسكي: "المعنى الضمني لمطالب ترامب هو أن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى أمريكا، وتستخدم بشكل أساسي لشراء أسلحة أمريكية". ويعتقد: "علينا أن نفكر أكثر في الأسلحة الأوروبية، وتشكيل القوات العسكرية الأوروبية".وأيد الزعيم البولندي السابق المطالبة بتخصيص كل دولة من دول الناتو ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، لكنه أكد على أن هذه الأموال يجب أن تذهب ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل وأيضاً للاحتياجات الأمنية الأوروبية.وفي وقت سابق، صرح ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.ستولتنبرغ: الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلفوأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.

https://sputnikarabic.ae/20240211/المجلس-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-أمن-الناتو-تصب-في-مصلحة-بوتين-1085972487.html

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