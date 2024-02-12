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https://sputnikarabic.ae/20240212/الرئيس-البولندي-السابق-على-الاتحاد-الأوروبي-الاستعداد-لثورة-مع-انسحاب-الولايات-المتحدة-من-الناتو-1086002143.html
الرئيس البولندي السابق: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لثورة مع انسحاب الولايات المتحدة من الناتو
الرئيس البولندي السابق: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لثورة مع انسحاب الولايات المتحدة من الناتو
صرح الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، أنه ربما تعيد الولايات المتحدة النظر عاجلاً أم آجلاً في وجودها العسكري الواسع النطاق في الدول الأوروبية، ويتعين... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T12:31+0000
2024-02-12T12:31+0000
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وقال كواسنيفسكي في مقابلة مع إذاعة " ZET": "اليوم ترامب، وغدًا ربما شخص آخر، لكن الأمريكيين قد يعيدون النظر بعد فترة في وجودهم القوي في حلف الناتو".وتابع الرئيس السابق: "في مثل هذه الحالة، علينا أن نفكر بعناية في الضمانات الأمنية التي تحتاجها بولندا".وقال كواسنيفسكي: "المعنى الضمني لمطالب ترامب هو أن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى أمريكا، وتستخدم بشكل أساسي لشراء أسلحة أمريكية". ويعتقد: "علينا أن نفكر أكثر في الأسلحة الأوروبية، وتشكيل القوات العسكرية الأوروبية".وأيد الزعيم البولندي السابق المطالبة بتخصيص كل دولة من دول الناتو ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، لكنه أكد على أن هذه الأموال يجب أن تذهب ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل وأيضاً للاحتياجات الأمنية الأوروبية.وفي وقت سابق، صرح ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.ستولتنبرغ: الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلفوأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.
https://sputnikarabic.ae/20240211/المجلس-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-أمن-الناتو-تصب-في-مصلحة-بوتين-1085972487.html
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الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس البولندي السابق: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لثورة مع انسحاب الولايات المتحدة من الناتو

12:31 GMT 12.02.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورقوات الناتو
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Sputnik . Stringer
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صرح الرئيس البولندي السابق ألكسندر كواسنيفسكي، أنه ربما تعيد الولايات المتحدة النظر عاجلاً أم آجلاً في وجودها العسكري الواسع النطاق في الدول الأوروبية، ويتعين علينا أن نستعد لذلك، لأنه سوف يشكل ثورة جيواستراتيجية.
وقال كواسنيفسكي في مقابلة مع إذاعة " ZET": "اليوم ترامب، وغدًا ربما شخص آخر، لكن الأمريكيين قد يعيدون النظر بعد فترة في وجودهم القوي في حلف الناتو".

وأضاف: "يجب أن تكون أوروبا مستعدة لتكون قادرة على التأقلم بدون المظلة الأمريكية. ووفقا له، فإن تقليص المشاركة الأمريكية في الناتو أو الخروج من الحلف سيكون بمثابة ثورة جيواستراتيجية مماثلة لانهيار الاتحاد السوفييتي.

وتابع الرئيس السابق: "في مثل هذه الحالة، علينا أن نفكر بعناية في الضمانات الأمنية التي تحتاجها بولندا".

وأشار كواسنيفسكي، أن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة سوف تظهر من سيختاره الأمريكيون كزعيم لهم، ولكن يتعين علينا أيضاً أن نستعد لانتصار ترامب.

وقال كواسنيفسكي: "المعنى الضمني لمطالب ترامب هو أن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى أمريكا، وتستخدم بشكل أساسي لشراء أسلحة أمريكية". ويعتقد: "علينا أن نفكر أكثر في الأسلحة الأوروبية، وتشكيل القوات العسكرية الأوروبية".
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أمس, 15:47 GMT
وأيد الزعيم البولندي السابق المطالبة بتخصيص كل دولة من دول الناتو ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، لكنه أكد على أن هذه الأموال يجب أن تذهب ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل وأيضاً للاحتياجات الأمنية الأوروبية.
وفي وقت سابق، صرح ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.
ستولتنبرغ: الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.
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