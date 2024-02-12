https://sputnikarabic.ae/20240212/الغرب-يناقش-استحداث-منصب-مبعوث-خاص-في-أوكرانيا-1086005500.html
الغرب يناقش استحداث منصب "مبعوث خاص" في أوكرانيا
الغرب يناقش استحداث منصب "مبعوث خاص" في أوكرانيا
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أن الغرب يستعد لتعيين "مبعوث خاص" لأوكرانيا، الذي سيمارس الضغط على كييف من أجل اتخاذ "القرارات... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T13:20+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "بحسب المعلومات الواردة، تحث أمريكا وبريطانيا دول "السبع" الأخرى على إنشاء منصب "مبعوث خاص" لأوكرانيا".وأوضح البيان أن الغرب يواصل تعزيز آليات السيطرة الخارجية المباشرة على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.وتابع البيان: "بطبيعة الحال، هذه المحاولة الأخرى الوقحة من جانب الغرب لتعزيز عبودية الشعب الأوكراني لا يمكن إلا أن تثير القلق. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير بألا يؤدي تنفيذ فكرة تعيين "مبعوث خاص" في أوكرانيا إلى النتائج التي ترجوها أمريكا وبريطانيا".وأضاف البيان: "من غير المرجح أن يظل "المبعوث الخاص" للغرب، أيا كان من يشغل هذا المنصب، واقفاً على قدميه، في مستنقع كييف من الكراهية المتبادلة والمكائد والخداع والإطراء والخيانة. وفي وقت سابق، رجح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن إمكانية قيام الدول الغربية باستفزازات جديدة ضد روسيا في ظل التراجع والهزيمة الأوكرانية في الميدان السياسي والعسكري.وجاءت تصريحات ناريشكين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إن "الغرب الجماعي، الذي يفقد هيمنته، يندفع بغضب مثل "حيوان جريح" يضرب في كل الاتجاهات وهذا أمر خطير للغاية"، مضيفا أن الأنجلوسكسونيين، إذا لم يتوقفوا، فهم مستعدون لجر بقية العالم إلى الفوضى.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الغرب يناقش استحداث منصب "مبعوث خاص" في أوكرانيا
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أن الغرب يستعد لتعيين "مبعوث خاص" لأوكرانيا، الذي سيمارس الضغط على كييف من أجل اتخاذ "القرارات الصحيحة".
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "بحسب المعلومات الواردة، تحث أمريكا وبريطانيا دول "السبع" الأخرى على إنشاء منصب "مبعوث خاص" لأوكرانيا".
وتابع: "من المفترض أن يكون لديه علاقة مباشرة مع الرئيس زيلينسكي ومعرفة جميع خططه، وسيتعين على "المبعوث الخاص" أيضًا عرقلة خطوات القيادة الأوكرانية التي لم يتم تنسيقها مع واشنطن ولندن، وتقديم الحلول الصحيحة بدلاً منها، من وجهة نظر الأنغلوساكسون".
وأوضح البيان أن الغرب يواصل تعزيز آليات السيطرة الخارجية المباشرة على الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وأضاف البيان: "يتنافس على دور "حاكم" للغرب في أوكرانيا، مجموعة واسعة من السياسيين الأمريكيين والأوروبيين المعادين للروس، ومن أبرز هؤلاء الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي يود الذهاب إلى كييف فور انتهاء الولاية الحالية في بروكسل".
وتابع البيان: "بطبيعة الحال، هذه المحاولة الأخرى الوقحة من جانب الغرب لتعزيز عبودية الشعب الأوكراني لا يمكن إلا أن تثير القلق. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير بألا يؤدي تنفيذ فكرة تعيين "مبعوث خاص" في أوكرانيا إلى النتائج التي ترجوها أمريكا وبريطانيا".
وأضاف البيان: "من غير المرجح أن يظل "المبعوث الخاص" للغرب، أيا كان من يشغل هذا المنصب، واقفاً على قدميه، في مستنقع كييف من الكراهية المتبادلة والمكائد والخداع والإطراء والخيانة.
وبحسب البيان، أكد ناريشكين أن الغرب يأخذ في الاعتبار أن العديد من الأوكرانيين بدؤوا يدركون حتمية تحقيق أهداف العملية العسكرية، وفي هذا الصدد، بدأت أمريكا وبريطانيا تخشى الخيانة من جانب ممثلي النخبة في كييف، الذين قد يحاولون "اللعب للأمام" من خلال الانتقال إلى جانب الفائزين المستقبليين مقدمًا.
وفي وقت سابق، رجح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن إمكانية قيام الدول الغربية باستفزازات جديدة ضد روسيا
في ظل التراجع والهزيمة الأوكرانية في الميدان السياسي والعسكري.
وجاءت تصريحات ناريشكين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إن "الغرب الجماعي، الذي يفقد هيمنته، يندفع بغضب مثل "حيوان جريح" يضرب في كل الاتجاهات وهذا أمر خطير للغاية"، مضيفا أن الأنجلوسكسونيين، إذا لم يتوقفوا، فهم مستعدون لجر بقية العالم إلى الفوضى.