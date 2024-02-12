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"القسام" تعلن عن مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين
https://sputnikarabic.ae/20240212/القسام-تعلن-عن-مقتل-3-من-الأسرى-الإسرائيليين--1086013352.html
"القسام" تعلن عن مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين
"القسام" تعلن عن مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل 3 إسرائيليين كانو قد أُصيبوا، يوم أمس الأحد، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T17:05+0000
2024-02-12T17:26+0000
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وقال المتحدث باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في بيان على "تلغرام": "تعلن كتائب القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة".وأعلنت كتائب "القسام"، يوم أمس الأحد، مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين بسبب القصف الإسرائيلي.وذكرت "القسام" في بيان لها، أمس الأحد: "القسام تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع، خلال الـ 96 ساعة الأخيرة، أدى إلى مقتل 2 من الأسرى".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

"القسام" تعلن عن مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين

17:05 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 17:26 GMT 12.02.2024)
© MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام في قطاع غزة
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© MAHMUD HAMS
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أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، مقتل 3 إسرائيليين كانو قد أُصيبوا، يوم أمس الأحد، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في بيان على "تلغرام": "تعلن كتائب القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة".
وتابع البيان: "سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".
وأعلنت كتائب "القسام"، يوم أمس الأحد، مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين بسبب القصف الإسرائيلي.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
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14:19 GMT
وذكرت "القسام" في بيان لها، أمس الأحد: "القسام تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع، خلال الـ 96 ساعة الأخيرة، أدى إلى مقتل 2 من الأسرى".

وأضافت: "وإصابة 8 آخرين بإصابات خطيرة وأن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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