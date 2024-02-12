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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تدمر-قطارين-أوكرانيين-محملين-بالذخيرة-1085988310.html
القوات الروسية تدمر قطارين أوكرانيين محملين بالذخيرة
القوات الروسية تدمر قطارين أوكرانيين محملين بالذخيرة
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية دمرت قطارين محملين بالمعدات والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير حوالي 20 وحدة... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T09:15+0000
2024-02-12T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وقال سيرغي لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الضربة في 10 فبراير في حوالي الساعة الخامسة مساءً في محطة السكة الحديد في مدينة أليكساندريا".وتابع: "ووفقا للبيانات الأولية، فقد احترقت حوالي عشرين من المعدات الأجنبية المتنوعة، هذا دون احتساب المركبات التي كانت في عهد الاتحاد السوفيتي".تصفية أكثر من 130 عسكريا أوكرانيا من كتيبة "كراكن" و"فيلق المتطوعين الروسي" في منطقة خاركوفودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240212/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1085982751.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

القوات الروسية تدمر قطارين أوكرانيين محملين بالذخيرة

09:15 GMT 12.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية دمرت قطارين محملين بالمعدات والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير حوالي 20 وحدة من المعدات العسكرية الأجنبية في مقاطعة كيروفوغراد.
وقال سيرغي لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الضربة في 10 فبراير في حوالي الساعة الخامسة مساءً في محطة السكة الحديد في مدينة أليكساندريا".

وأضاف: "وتم تدميرهم في اللحظة التي كان يقف فيها القطاران بالمعدات والذخيرة في مكان واحد. اهتزت المدينة بأكملها، وأدت الضربة إلى اشتعال النيران في القطارين اللذين كانا يحتويان على الوقود ومواد التشحيم".

وتابع: "ووفقا للبيانات الأولية، فقد احترقت حوالي عشرين من المعدات الأجنبية المتنوعة، هذا دون احتساب المركبات التي كانت في عهد الاتحاد السوفيتي".

وفقًا له، يتم استخدام تقاطع السكك الحديدية الكبير في المدينة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية كنقطة إعادة شحن. يمر خطا السكك الحديدية، أوديسا-خاركوف وكييف-دنيبروبيتروفسك عبر مدينة أليكساندريا.

تصفية أكثر من 130 عسكريا أوكرانيا من كتيبة "كراكن" و"فيلق المتطوعين الروسي" في منطقة خاركوف
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
05:14 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
معاقل أوكرانية تتعرض لوابل من صواريخ "غراد" الروسية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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