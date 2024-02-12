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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك-1085993978.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية، وصدت 13 هجومًا للقوات الأوكرانية على اتجاه دونيتسك. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T11:15+0000
2024-02-12T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك ، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة تكتيكية وصدت أيضا 13 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وغورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "فوستوك"، بإسناد من سلاح الطيران، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 165 جنديا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر "دي 30".ولفت البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون بلغت نحو 70 جنديا، و3 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك

11:15 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 12.02.2024)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة تكتيكية، وصدت 13 هجومًا للقوات الأوكرانية على اتجاه دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك ، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة تكتيكية وصدت أيضا 13 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وغورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 240 جنديا، ودبابة، و3 مركبات، ومدفع "إم 777" ومدافع هاوتزر "دي 20" ومستودعين لذخيرة المدفعية.

وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "فوستوك"، بإسناد من سلاح الطيران، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
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11:18 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 165 جنديا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر "دي 30".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 33 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق نوفايا كاخوفكا وأوبريفكا ورايسك وبيشانوفكا في مقاطعة خيرسون.

ولفت البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون بلغت نحو 70 جنديا، و3 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير مدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب عددا من المواني الأوكرانية
09:49 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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