https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تضرب-عددا-من-المواني-الأوكرانية--1085989025.html
القوات الروسية تضرب عددا من المواني الأوكرانية
القوات الروسية تضرب عددا من المواني الأوكرانية
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي ضرب منشآت عسكرية ومنشآت للبنية التحتية في المقاطعة مساء يوم الأحد. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T09:49+0000
2024-02-12T09:49+0000
2024-02-12T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في 11 فبراير(شباط)، نفذت القوات الروسية سلسلة من الهجمات على أهداف عسكرية، في المجموع، أحصى سكان نيكولاييف عشرة استهدافات في ثلاث موجات. كانت الموجة الأولى عبارة عن ضربات على بنية ميناء نيكولاييف. وميناء أولفيا وحوض بناء السفن في البحر الأسود".ووفقا له، "في الليل، هرعت العشرات من سيارات الإسعاف حول نيكولاييف. والمستشفيات الآن ممتلئة".يعد حوض بناء السفن في البحر الأسود أكبر حوض بناء السفن في أوكرانيا، وفي العهد السوفيتي تم بناء السفن الحاملة للطائرات التابعة للبحرية السوفيتية هناك.وأفاد ليبيديف بأن القوات الروسية دمرت قطارين محملين بالمعدات والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونحو 20 وحدة من المعدات العسكرية الأجنبية في مقاطعة كيروفوغراد.وقال: "تم تنفيذ الضربة في 10 فبراير في حوالي الساعة الخامسة مساءً في محطة السكة الحديد في مدينة أليكساندريا".
https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تدمر-قطارين-أوكرانيين-محملين-بالذخيرة-1085988310.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تضرب عددا من المواني الأوكرانية
09:49 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 12.02.2024)
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن الجيش الروسي ضرب منشآت عسكرية ومنشآت للبنية التحتية في المقاطعة مساء يوم الأحد.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في 11 فبراير(شباط)، نفذت القوات الروسية سلسلة من الهجمات على أهداف عسكرية، في المجموع، أحصى سكان نيكولاييف عشرة استهدافات في ثلاث موجات. كانت الموجة الأولى عبارة عن ضربات على بنية ميناء نيكولاييف. وميناء أولفيا وحوض بناء السفن في البحر الأسود".
وأشار المنسق إلى أن "الموجة الثانية استهدفت مستودع نفط نيكولاييف ومصنع "زوريا ماشبروكت"، حيث يتم إنتاج المعدات العسكرية".
ووفقا له، "في الليل، هرعت العشرات من سيارات الإسعاف حول نيكولاييف. والمستشفيات الآن ممتلئة".
يعد حوض بناء السفن في البحر الأسود أكبر حوض بناء السفن في أوكرانيا، وفي العهد السوفيتي تم بناء السفن الحاملة للطائرات التابعة للبحرية السوفيتية هناك.
وأفاد ليبيديف بأن القوات الروسية دمرت قطارين محملين بالمعدات والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونحو 20 وحدة من المعدات العسكرية الأجنبية في مقاطعة كيروفوغراد.
وقال: "تم تنفيذ الضربة في 10 فبراير في حوالي الساعة الخامسة مساءً في محطة السكة الحديد في مدينة أليكساندريا".