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Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1085982751.html
المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، أن فرقة تابعة لقوات المدفعية الروسية التي تتبع لمجموعة القوات الغربية نحجت بدك مواقع تابعة للقوات المدفعية... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T05:14+0000
2024-02-12T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في مناطق الجبهة على محور كوبيانسكي، كشفت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة القوات الغربية أثناء المعارك مواقع للمدفعية الأوكرانية، وبعد الحصول على الإحداثيات الدقيقة تم ضربها على الفور من قبل القوات المدفعية الروسية.وبحسب وزارة الدفاع تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع غفوزديكا 112 لضربها.وأضافت الوزارة: "قام طاقم المدفعية على الفور بتوجيه فوهات المدافع ودمر طاقم الهاون التابع لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240210/جنرال-أوكراني-الهجوم-الروسي-يسبب-حالة-من-الرعب-للقوات-الأوكرانية-1085931103.html
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روسيا

المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

05:14 GMT 12.02.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة "كاماز" لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، أن فرقة تابعة لقوات المدفعية الروسية التي تتبع لمجموعة القوات الغربية نحجت بدك مواقع تابعة للقوات المدفعية الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في مناطق الجبهة على محور كوبيانسكي، كشفت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة القوات الغربية أثناء المعارك مواقع للمدفعية الأوكرانية، وبعد الحصول على الإحداثيات الدقيقة تم ضربها على الفور من قبل القوات المدفعية الروسية.
وبحسب وزارة الدفاع تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم مدفع الهاوتزر ذاتية الدفع غفوزديكا 112 لضربها.
وأضافت الوزارة: "قام طاقم المدفعية على الفور بتوجيه فوهات المدافع ودمر طاقم الهاون التابع لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال أوكراني: الهجوم الروسي يسبب حالة من الرعب للقوات الأوكرانية
10 فبراير, 07:11 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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