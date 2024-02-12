https://sputnikarabic.ae/20240212/براءة-اختراع-في-روسيا-لقذائف-الراجمات-الصاروخية-تجمع-ميزات-الصاروخ-والطائرة-1085994089.html
براءة اختراع في روسيا لقذائف الراجمات الصاروخية تجمع ميزات الصاروخ والطائرة
براءة اختراع في روسيا لقذائف الراجمات الصاروخية تجمع ميزات الصاروخ والطائرة
ابتكرت روسيا سلاحا جديدا عبارة عن ذخائر هجينة موجهة لراجمات الصواريخ المستخدمة في القوات المسلحة الروسية. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T11:18+0000
2024-02-12T11:18+0000
2024-02-12T11:18+0000
رصد عسكري
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وتم نشر براءة الاختراع على الموقع الإلكتروني للمعهد الفيدرالي الصناعي وجاء في مضمونها أن الذخائر المبتكرة الموجهة الهجينة، التي تجمع بين خصائص الطائرة والصاروخ تحتوي على التصميم الديناميكي مع أجنحة مائلة وزعنفة رأسية واحدة على الأقل، وبطارية ونظام تحكم مزود بمروحة.كما يوجد في الجزء السفلي من الجسم تركيب لربط قذيفتين على الأقل من عيار 122 ملم لنظام إطلاق الصواريخ المتعدد.وتحتوي الذخيرة على نظام الإطلاق المتزامن لمحركات القذائف النفاثة، حيث يتم تنفيذ الاستهداف بواسطة وحدة صاروخ موجه مع إمكانية تصحيح إضافي للإحداثيات من مصدر الاستطلاع، حيث من الممكن إطلاق الصاروخ على ارتفاع منخفض والتحكم في ارتفاعه واتجاهه لتوجيه ضربات صاروخية ضد أهداف العدو.وتضيف الوثيقة أنه من بين النظائر الموجودة حاليا على سبيل المثال، صواريخ كروز ذات قواعد مختلفة، حيث لا توجد أجهزة معروفة للذخائر الموجهة بالصواريخ الهجينة التي تجمع بين خصائص الطائرة والصاروخ.بذكر أن الابتكار متخصص براجمات الصواريخ التي تستخدم صواريخ من عيار 122 ملم القادرة على الطيران على ارتفاعات منخفضة.
https://sputnikarabic.ae/20240127/راجمات-غراد-الروسية-تستهدف-بضربات-ليلية-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1085463781.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
براءة اختراع في روسيا لقذائف الراجمات الصاروخية تجمع ميزات الصاروخ والطائرة
ابتكرت روسيا سلاحا جديدا عبارة عن ذخائر هجينة موجهة لراجمات الصواريخ المستخدمة في القوات المسلحة الروسية.
وتم نشر براءة الاختراع على الموقع الإلكتروني للمعهد الفيدرالي الصناعي وجاء في مضمونها أن الذخائر المبتكرة الموجهة الهجينة، التي تجمع بين خصائص الطائرة والصاروخ تحتوي على التصميم الديناميكي مع أجنحة مائلة وزعنفة رأسية واحدة على الأقل، وبطارية ونظام تحكم مزود بمروحة.
كما يوجد في الجزء السفلي من الجسم تركيب لربط قذيفتين على الأقل من عيار 122 ملم لنظام إطلاق الصواريخ المتعدد.
وتحتوي الذخيرة على نظام الإطلاق المتزامن لمحركات القذائف النفاثة، حيث يتم تنفيذ الاستهداف بواسطة وحدة صاروخ موجه مع إمكانية تصحيح إضافي للإحداثيات من مصدر الاستطلاع، حيث من الممكن إطلاق الصاروخ على ارتفاع منخفض والتحكم في ارتفاعه واتجاهه لتوجيه ضربات صاروخية ضد أهداف العدو.
وتضيف الوثيقة أنه من بين النظائر الموجودة حاليا على سبيل المثال، صواريخ كروز ذات قواعد مختلفة، حيث لا توجد أجهزة معروفة للذخائر الموجهة بالصواريخ الهجينة التي تجمع بين خصائص الطائرة والصاروخ.
بذكر أن الابتكار متخصص براجمات الصواريخ التي تستخدم صواريخ من عيار 122 ملم القادرة على الطيران على ارتفاعات منخفضة.