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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/بوليانسكي-لـسبوتنيك-صيغة-زيلينسكي-ليس-لديها-فرصة-للنجاح-1085984729.html
بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "صيغة زيلينسكي" ليس لديها فرصة للنجاح
بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "صيغة زيلينسكي" ليس لديها فرصة للنجاح
استبعد النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن تكون"خطة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، وكذلك مبادرات التسوية في أوكرانيا... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T08:11+0000
2024-02-12T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بولياتسكي في معرض رده على سؤال حول فرص نجاح مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا دون مشاركة روسيا فيه خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الفرصة صفر، صفر تماماً والجميع يعترف بذلك".وعقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا في 14 كانون الثاني/يناير في دافوس على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيها 83 وفدا.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إنه لا بديل عن مشاركة موسكو في الحل السلمي للصراع، وعقد مؤتمر سلام من دونها أمر مستحيل.
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بوليانسكي لـ"سبوتنيك": "صيغة زيلينسكي" ليس لديها فرصة للنجاح

08:11 GMT 12.02.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© POOL
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استبعد النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن تكون"خطة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، وكذلك مبادرات التسوية في أوكرانيا المطروحة من الغرب أن يكون لديها أي فرصة للنجاح.
وقال بولياتسكي في معرض رده على سؤال حول فرص نجاح مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا دون مشاركة روسيا فيه خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الفرصة صفر، صفر تماماً والجميع يعترف بذلك".

وأضاف بوليانسكي بالقول: "حتى رئيس سويسرا أقر بذلك لا يوجد أي شيء يمكن الحديث عنه هنا على الإطلاق، لأن الشروط المسبقة الزائفة لبدء المفاوضات "صيغة زيلينسكي" من الواضح تمامًا للجميع، أنها لا تؤدي إلى أي مكان، هي محاولة من جانب أوكرانيا لإبراز ما تتمناه كواقع وتستمر هذه العملية من تلقاء نفسها، كما أفهمها".

وعقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا في 14 كانون الثاني/يناير في دافوس على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيها 83 وفدا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إنه لا بديل عن مشاركة موسكو في الحل السلمي للصراع، وعقد مؤتمر سلام من دونها أمر مستحيل.
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