https://sputnikarabic.ae/20240212/حميدتي-الدعم-السريع-خرجت-من-الخرطوم-لصدقها-في-التوصل-للسلام-1085991892.html

حميدتي: "الدعم السريع" خرجت من الخرطوم لصدقها في التوصل للسلام

حميدتي: "الدعم السريع" خرجت من الخرطوم لصدقها في التوصل للسلام

صرح قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأن قواته خرجت من العاصمة السودانية الخرطوم لصدقها في التوصل للسلام، على حد وصفه. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حميدتي قوله: "اخترنا السلام ولسنا ضعفاء وإذا اختار الجيش الحرب فمستعدون لحسمها والحرب فرضت علينا".وشدد حميدتي على أن قوات الدعم السريع حققت انتصارات في أم درمان وبابانوسا بولاية غرب كردفان، لافتا إلى أنه ينتظر مزيدا من الانتصارات في الأيام المقبلة، وخاطب الجيش قائلا: "طائراتكم ومسيراتكم التي أتيتم بها أسقطناها وستنتهي".وتتواصل، منذ حوالي 10 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار