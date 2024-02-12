https://sputnikarabic.ae/20240212/دبلوماسي-روسي-الغرب-المعادي-لروسيا-في-حالة-هيستيريا-بعد-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-1085983530.html

دبلوماسي روسي: الغرب المعادي لروسيا في حالة هيستيريا بعد مقابلة بوتين مع كارلسون

دبلوماسي روسي: الغرب المعادي لروسيا في حالة هيستيريا بعد مقابلة بوتين مع كارلسون

كشف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T07:15+0000

2024-02-12T07:15+0000

2024-02-12T07:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين. وحصل فيديو المقابلة على أكثر من 190 مليون مشاهدة على منصة "إكس" وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على منصة "يوتيوب".

https://sputnikarabic.ae/20240211/الكرملين--كارلسون-عرض-نفسه-لإجراء-مقابلة-مع-بوتين-1085960171.html

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