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"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "ستار إيرس" الأمريكية في البحر الأحمر
Военнослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/دبلوماسي-روسي-الغرب-المعادي-لروسيا-في-حالة-هيستيريا-بعد-مقابلة-بوتين-مع-كارلسون-1085983530.html
دبلوماسي روسي: الغرب المعادي لروسيا في حالة هيستيريا بعد مقابلة بوتين مع كارلسون
دبلوماسي روسي: الغرب المعادي لروسيا في حالة هيستيريا بعد مقابلة بوتين مع كارلسون
كشف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T07:15+0000
2024-02-12T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.وفي السياق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين. وحصل فيديو المقابلة على أكثر من 190 مليون مشاهدة على منصة "إكس" وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على منصة "يوتيوب".
https://sputnikarabic.ae/20240211/الكرملين--كارلسون-عرض-نفسه-لإجراء-مقابلة-مع-بوتين-1085960171.html
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روسيا

دبلوماسي روسي: الغرب المعادي لروسيا في حالة هيستيريا بعد مقابلة بوتين مع كارلسون

07:15 GMT 12.02.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة "تاكر كارلسون"، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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كشف المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المقابلة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، تسببت في رد فعل هستيري في بعض الأروقة الغربية التي ركزت على المواجهة مع روسيا، التي فشلت في دحض الحقائق وتقييمات الزعيم الروسي.
وكتب أوليانوف على صفحته الخاصة على منصة "إكس": "تسببت المقابلة مع فلاديمير بوتين في رد فعل هستيري لدى بعض السلطات والمجتمعات الغربية التي كانت على مواجهة مباشرة مع روسيا، لكنهم فشلوا في مقاومة الحقائق وتقييمات الزعيم الروسي"، مضيفا بالقول أن الغرب ارتأى إظهار العواطف بدلا من الحجج.
ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، قبل أن يجري مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
الكرملين : كارلسون عرض نفسه لإجراء مقابلة مع بوتين
أمس, 08:32 GMT
وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
وحصل فيديو المقابلة على أكثر من 190 مليون مشاهدة على منصة "إكس" وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على منصة "يوتيوب".
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