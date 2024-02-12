https://sputnikarabic.ae/20240212/دبلوماسي-روسي-عائلات-الرهائن-الإسرائيلين-تطالب-حكومتها-بوقف-إطلاق-النار-1085989678.html

دبلوماسي روسي: عائلات الرهائن الإسرائيلين تطالب حكومتها بوقف إطلاق النار

دبلوماسي روسي: عائلات الرهائن الإسرائيلين تطالب حكومتها بوقف إطلاق النار

أشار نائب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، في مقابلة مع وكالة "سبوتينك"، إلى أن بعض أقارب الرهائن... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T10:03+0000

2024-02-12T10:03+0000

2024-02-12T10:03+0000

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وقال بوليانسكي: "التقيت بهم (أقارب الرهائن) بناء على طلب البعثة الإسرائيلية الدائمة قبل شهر أو شهر ونصف، وكان الاجتماع صعبا للغاية، ولكن نتيجة لذلك، فهمت وتأكدت أنهم يعتقدون أيضًا أنه من أجل حل مسألة إطلاق سراح أقاربهم وأصدقائهم، من الضروري أولاً وقف إطلاق النار".وفي دعوة مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف إطلاق النار بيّن بوليانسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في مرحلة ما "ناضجة بما يكفي لعدم التدخل"، وأضاف: "إنها مسألة أخرى كم من الناس سيموتون، وحجم المعاناة التي ستسببها تصرفات إسرائيل، وهذا، بعبارة ملطفة، يبدو قبيحًا للغاية عند تطبيقه على الأمريكيين".وردا على سؤال حول ما إذا كان أقارب الرهائن الإسرائيليين يؤيدون فكرة المطالبة بوقف إطلاق النار، قال بوليانسكي: "نعم، من بين الذين جاؤوا إلى بعثتنا الدائمة، كان هناك بالطبع متطرفون، الذين أقاربهم جنود، وهم يفهمون جيداً أن أسرى حماس سيفرج عنهم في النهاية، ولكن كان هناك أيضًا أقارب للمواطنين المسالمين والذين لديهم فرصة للإفراج عنهم خلال عملية التبادل القادمة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.الرئاسة الفلسطينية: حديث نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين في رفح خداع للعالم

https://sputnikarabic.ae/20240212/نتنياهو-استمرار-الضغط-العسكري-فقط-سيؤدي-إلى-إطلاق-سراح-المخطوفين-1085989146.html

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