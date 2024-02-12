https://sputnikarabic.ae/20240212/روسيا-تنشئ-شبكة-عصبية-تتعرف-على-معدات-الناتو-1086008789.html

روسيا تطور "شبكة عصبية" تتعرف على معدات "الناتو"

روسيا تطور "شبكة عصبية" تتعرف على معدات "الناتو"

أعلن المدير العام للشركة "روسفاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة، أليكسي غيرمان، أن رسيا تنشئ شبكة عصبية عالمية للطائرات دون طيار (من تقنيات الذكاء... 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T14:24+0000

2024-02-12T14:24+0000

2024-02-12T14:26+0000

روسيا

رصد عسكري

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وقال غيرمان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كتبنا برنامجا، لجميع أنواع الطائرات دون طيار، يسمى "NAKA"، في الأساس، نحن نتحدث عن شبكة عصبية تتعرف على أشياء معينة، بما في ذلك معدات العدو".وأوضح جيرمان أن شبكة "NAKA" العصبية مثبتة على معدات تستقبل الفيديو من كاميرات الطائرات دون طيار.ووفقا لها، فإنه يمكن استخدام هذه الشبكة العصبية في المستقبل للأغراض السلمية، بما في ذلك الطائرات دون طيار الزراعية للبحث عن الحيوانات المفقودة المنتشرة عبر مناطق شاسعة.وفي وقت سابق، أعلن غيرمان، أنه سيتم الانتهاء من اختبارات النموذج التجريبي للطائرة المسيرة الخفيفة " لوفكي" بحلول فبراير المقبل لتقديمها وعرضها على وزارة الدفاع الروسية.روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائياوخلص غيرمان بالقول "نريد أن نجعل هذا البرنامج عالميًا بحيث يمكن تثبيته ليس فقط على طائرات "لوفكي"، ولكن أيضًا على أي طائرات مسيرة روسية".ويصل مدى الطيران للطائرة المسيرة "لوفكي" إلى نحو 50 كيلومترًا ويمكنها الارتفاع إلى نحو 5 كيلومترات، وتبلغ سرعة طيرانها نحو 200 كم/ ساعة.صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240130/روسيا-تنتهي-من-اختبار-لوفكي-في-فبراير-المقبل-1085560744.html

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روسيا, رصد عسكري