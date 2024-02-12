https://sputnikarabic.ae/20240212/روسيا-تنشئ-شبكة-عصبية-تتعرف-على-معدات-الناتو-1086008789.html
روسيا تطور "شبكة عصبية" تتعرف على معدات "الناتو"
روسيا تطور "شبكة عصبية" تتعرف على معدات "الناتو"
أعلن المدير العام للشركة "روسفاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة، أليكسي غيرمان، أن رسيا تنشئ شبكة عصبية عالمية للطائرات دون طيار (من تقنيات الذكاء... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T14:24+0000
2024-02-12T14:24+0000
2024-02-12T14:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال غيرمان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كتبنا برنامجا، لجميع أنواع الطائرات دون طيار، يسمى "NAKA"، في الأساس، نحن نتحدث عن شبكة عصبية تتعرف على أشياء معينة، بما في ذلك معدات العدو".وأوضح جيرمان أن شبكة "NAKA" العصبية مثبتة على معدات تستقبل الفيديو من كاميرات الطائرات دون طيار.ووفقا لها، فإنه يمكن استخدام هذه الشبكة العصبية في المستقبل للأغراض السلمية، بما في ذلك الطائرات دون طيار الزراعية للبحث عن الحيوانات المفقودة المنتشرة عبر مناطق شاسعة.وفي وقت سابق، أعلن غيرمان، أنه سيتم الانتهاء من اختبارات النموذج التجريبي للطائرة المسيرة الخفيفة " لوفكي" بحلول فبراير المقبل لتقديمها وعرضها على وزارة الدفاع الروسية.روسيا... العمل على تصنيع نظام بصري لتدمير الأهداف المتحركة تلقائياوخلص غيرمان بالقول "نريد أن نجعل هذا البرنامج عالميًا بحيث يمكن تثبيته ليس فقط على طائرات "لوفكي"، ولكن أيضًا على أي طائرات مسيرة روسية".ويصل مدى الطيران للطائرة المسيرة "لوفكي" إلى نحو 50 كيلومترًا ويمكنها الارتفاع إلى نحو 5 كيلومترات، وتبلغ سرعة طيرانها نحو 200 كم/ ساعة.صناعة أول مسيرة مدعومة بمضاد للدبابات في روسيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240130/روسيا-تنتهي-من-اختبار-لوفكي-في-فبراير-المقبل-1085560744.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا تطور "شبكة عصبية" تتعرف على معدات "الناتو"
14:24 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 12.02.2024)
أعلن المدير العام للشركة "روسفاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة، أليكسي غيرمان، أن رسيا تنشئ شبكة عصبية عالمية للطائرات دون طيار (من تقنيات الذكاء الاصطناعي)، ما يسمح بتحديد أهداف والمعدات العسكرية بدقة في منطقة العمليات الخاصة.
وقال غيرمان لوكالة "سبوتنيك": "لقد كتبنا برنامجا، لجميع أنواع الطائرات دون طيار، يسمى "NAKA"، في الأساس، نحن نتحدث عن شبكة عصبية تتعرف على أشياء معينة، بما في ذلك معدات العدو".
وأوضح جيرمان أن شبكة "NAKA" العصبية مثبتة على معدات تستقبل الفيديو من كاميرات الطائرات دون طيار.
وأضاف: "على سبيل المثال، تنقل الطائرة الفيديو إلى وحدة تحكم المشغل، ويقوم البرنامج المحمل في وحدة التحكم بتسليط الضوء على منطقة معينة من التضاريس باللون الأخضر ويكتب: "هذا ليوبارد، وهذا برادلي باحتمال 85 %"، موضحًا الإحداثيات الدقيقة لموقعه".
ووفقا لها، فإنه يمكن استخدام هذه الشبكة العصبية في المستقبل للأغراض السلمية، بما في ذلك الطائرات دون طيار الزراعية للبحث عن الحيوانات المفقودة المنتشرة عبر مناطق شاسعة.
وفي وقت سابق، أعلن غيرمان، أنه سيتم الانتهاء من اختبارات النموذج التجريبي للطائرة المسيرة الخفيفة " لوفكي" بحلول فبراير المقبل لتقديمها وعرضها على وزارة الدفاع الروسية.
وخلص غيرمان بالقول "نريد أن نجعل هذا البرنامج عالميًا بحيث يمكن تثبيته ليس فقط على طائرات "لوفكي"، ولكن أيضًا على أي طائرات مسيرة روسية".
ويصل مدى الطيران للطائرة المسيرة "لوفكي" إلى نحو 50 كيلومترًا ويمكنها الارتفاع إلى نحو 5 كيلومترات، وتبلغ سرعة طيرانها نحو 200 كم/ ساعة.