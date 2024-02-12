عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240212/شركة-طيران-أوروبية-تبدأ-بفرض-تدابير-تتعلق-بقياس-وزن-الركاب-قبل-الإقلاع-1086000086.html
شركة طيران أوروبية تبدأ بفرض تدابير تتعلق بقياس وزن الركاب قبل الإقلاع
شركة طيران أوروبية تبدأ بفرض تدابير تتعلق بقياس وزن الركاب قبل الإقلاع
أطلقت شركة طيران أوروبية مشروعا جديدا يقضي بإخضاع الركاب لقياس وزنهم عند بوابة المغادرة، وذلك لأهداف مرتبطة بتطوير سياسات النقل واللوجستيات في الشركة. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T12:34+0000
2024-02-12T12:43+0000
العالم
مجتمع
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
وذكرت مسؤولة في شركة طيران فنلندا "فين إير"، بايفيت تالكفيست، أن المشروع الذي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة بات يعمل بشكل نظامي، حيث يخضع الركاب لقياس الوزن عند بوابة المغادرة قبل الدخول إلى الطائرة، مشيرة إلى أن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى تحسين تقديرات الوزن الخاصة بالطائرات قبل عملية الإقلاع.ولفتت تالكفيست إلى أن شركة الطيران تقوم بجمع بيانات حول متوسط وزن الركاب وأمتعتهم المحمولة لغرض توازن الطائرة وحسابات الأداء اللازمة للتشغيل الآمن للرحلات الجوية، مضيفة أن شركات الطيران تعرف وزن جميع الجوانب الأخرى، ويتم حساب وزن العملاء وأمتعتهم المحمولة باستخدام متوسط الأوزان التي تؤكدها هيئة الطيران المدني".وأضافت المسؤولة أن الشركة تواصلت مع ركابها بشأن المشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقها الهاتفي، حيث أبدى كثيرون الرغبة في المشاركة بشكل استباقي حتى قبل تجهيز المعدات.وتخطط شركة الطيران لقياس وزن 1200 راكب خلال موسم الشتاء، والمزيد بحلول الصيف.
https://sputnikarabic.ae/20240125/طائرة-عسكرية-عملاقة-تحلق-فوق-السيارات-بأمتار-قليلة-بعد-تعرضها-لعطل-فيديو-1085413986.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102595/39/1025953979_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_8b67b4c3113e5b099b2feb525b9ee3b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

شركة طيران أوروبية تبدأ بفرض تدابير تتعلق بقياس وزن الركاب قبل الإقلاع

12:34 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 12.02.2024)
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أطلقت شركة طيران أوروبية مشروعا جديدا يقضي بإخضاع الركاب لقياس وزنهم عند بوابة المغادرة، وذلك لأهداف مرتبطة بتطوير سياسات النقل واللوجستيات في الشركة.
وذكرت مسؤولة في شركة طيران فنلندا "فين إير"، بايفيت تالكفيست، أن المشروع الذي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة بات يعمل بشكل نظامي، حيث يخضع الركاب لقياس الوزن عند بوابة المغادرة قبل الدخول إلى الطائرة، مشيرة إلى أن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى تحسين تقديرات الوزن الخاصة بالطائرات قبل عملية الإقلاع.
ولفتت تالكفيست إلى أن شركة الطيران تقوم بجمع بيانات حول متوسط وزن الركاب وأمتعتهم المحمولة لغرض توازن الطائرة وحسابات الأداء اللازمة للتشغيل الآمن للرحلات الجوية، مضيفة أن شركات الطيران تعرف وزن جميع الجوانب الأخرى، ويتم حساب وزن العملاء وأمتعتهم المحمولة باستخدام متوسط الأوزان التي تؤكدها هيئة الطيران المدني".
طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
طائرة عسكرية عملاقة تحلق فوق السيارات بأمتار قليلة بعد تعرضها لعطل... فيديو
25 يناير, 16:35 GMT

وأكدت المسؤولة في شركة الطيران الفنلندية، بايفيت تالكفيست، أن الإجراء المتبع ليس ملزما للجميع بل يتم اختيار الركاب بشكل مجهول في المرحلة الأولى من المشروع وعملية مراقبة ومعرفة وزن الراكب من قبل الموظفين التابعين للشركة حصرا، مضيفة أن التجربة بدأت الأسبوع الفائت وعند نهاية الأسبوع شارك 800 راكب بهذه التدابير بالفعل.

وأضافت المسؤولة أن الشركة تواصلت مع ركابها بشأن المشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقها الهاتفي، حيث أبدى كثيرون الرغبة في المشاركة بشكل استباقي حتى قبل تجهيز المعدات.
وتخطط شركة الطيران لقياس وزن 1200 راكب خلال موسم الشتاء، والمزيد بحلول الصيف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصور02:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала