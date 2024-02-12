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https://sputnikarabic.ae/20240212/صاعقة-تقتل-لاعبا-خلال-مباراة-لكرة-القدم-فيديو--1086005383.html
صاعقة تقتل لاعبا خلال مباراة لكرة القدم.. فيديو
صاعقة تقتل لاعبا خلال مباراة لكرة القدم.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقتل لاعب كرة قدم بصاعقة رعدية مباشرة، خلال مشاركته في مباراة رسمية. 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T13:16+0000
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وأظهر مقطع الفيديو اللحظات الأولى من ضرب الصاعقة للاعب إندونيسي خلال مباراة ودية في الملعب، بصورة مباشرة، وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، أن اللاعب توفي على الفور بعد الصاعقة الرعدية، أثناء المباراة التي جرت يوم أمس الأحد.وأشارت مصادر لوسائل الإعلام المحلية، أن الصاعقة قتلت لاعب فريق "أفي بي أي سوبانغ" يدعى سبتيان، ويبلغ من العمر 30 عاما.وكان المباراة مع فريق "إف إل أو" وكانت تجري على ملعب "سيليوانغي" في باندونغ.
https://sputnikarabic.ae/20231117/لحظة-ضرب-صاعقة-لفتاة-على-شاطئ-البحر-تسببت-بمقتلها-على-الفور-فيديو--1083227012.html
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

صاعقة تقتل لاعبا خلال مباراة لكرة القدم.. فيديو

13:16 GMT 12.02.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 12.02.2024)
© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoubضربات صاعقة قبالة ساحل مدينة البترون في شمال لبنان، 25 نوفمبر، 2020
ضربات صاعقة قبالة ساحل مدينة البترون في شمال لبنان، 25 نوفمبر، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقتل لاعب كرة قدم بصاعقة رعدية مباشرة، خلال مشاركته في مباراة رسمية.
وأظهر مقطع الفيديو اللحظات الأولى من ضرب الصاعقة للاعب إندونيسي خلال مباراة ودية في الملعب، بصورة مباشرة، وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، أن اللاعب توفي على الفور بعد الصاعقة الرعدية، أثناء المباراة التي جرت يوم أمس الأحد.
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17 نوفمبر 2023, 08:21 GMT
وأشارت مصادر لوسائل الإعلام المحلية، أن الصاعقة قتلت لاعب فريق "أفي بي أي سوبانغ" يدعى سبتيان، ويبلغ من العمر 30 عاما.
وكان المباراة مع فريق "إف إل أو" وكانت تجري على ملعب "سيليوانغي" في باندونغ.
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