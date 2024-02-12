https://sputnikarabic.ae/20240212/ضابط-أمريكي-الولايات-المتحدة-تعاني-من-هزيمة-استراتيجية-في-أوكرانيا-والشرق-الأوسط-1085987888.html

ضابط أمريكي الولايات المتحدة تعاني من هزيمة استراتيجية في أوكرانيا والشرق الأوسط

ضابط أمريكي الولايات المتحدة تعاني من هزيمة استراتيجية في أوكرانيا والشرق الأوسط

أفاد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، بأن الولايات المتحدة تخسر أمام روسيا في أوكرانيا وتتعرض للهزيمة في الشرق الأوسط، وليس لديها خطة بديلة. 12.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-12T09:00+0000

2024-02-12T09:00+0000

2024-02-12T09:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "روسيا تنتصر وستواصل الفوز في أوكرانيا. ليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لوقف ذلك".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تفشل أيضا في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، لم يكن لهجمات الولايات المتحدة على الحوثيين أي تأثير.ووفقا له، فإن موقف واشنطن أصبح محفوفاً بالمخاطر للغاية، "الخطة (أ) لا تعمل، ولا توجد خطة (ب)". مشيرا إلى أن العالم سيشهد قريبا الهزيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إنه لم يتواصل مع بايدن بعد بدء العملية العسكرية العسكرية في أوكرانيا. وشدد الزعيم الروسي على أنه حذر مرارا وتكرارا نظيره الأمريكي من "الخطأ ذي الأبعاد التاريخية" الذي ترتكبه واشنطن بدعم كييف. وسبق أن حذرت "أنصار الله" اليمنية، والتي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من هجمات على أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها. قررت بعض شركات الشحن تعليق الشحنات.وقالت إن أفعالهم تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

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