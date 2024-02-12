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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240212/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-غضب-كبير-بين-عناصر-جيش-بلاده--1086007607.html
ضابط أوكراني يتحدث عن غضب كبير بين عناصر جيش بلاده
ضابط أوكراني يتحدث عن غضب كبير بين عناصر جيش بلاده
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني،... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T14:03+0000
2024-02-12T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هي إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.وفي وقت سابق، صرح كريفونوس، أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول خداع الشعب الأوكراني وتعزيز الشعبوية.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقا لصحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك-1085993978.html
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روسيا, العالم

ضابط أوكراني يتحدث عن غضب كبير بين عناصر جيش بلاده

14:03 GMT 12.02.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني، من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".
ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هي إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.

وأشار كريفونوس في مقابلة مع قناة "دايركت" على "يوتيوب"، إلى أن السلطات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لتحويل مسؤولية التعبئة في الجيش، على الرغم من أن القيادة السياسية للبلاد هي التي كان ينبغي أن تتخذ القرارات الاقتصادية اللازمة لهذا الغرض.

وفي وقت سابق، صرح كريفونوس، أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول خداع الشعب الأوكراني وتعزيز الشعبوية.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكية على محور دونيتسك
11:15 GMT
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقا لصحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
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