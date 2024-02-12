https://sputnikarabic.ae/20240212/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-غضب-كبير-بين-عناصر-جيش-بلاده--1086007607.html
ضابط أوكراني يتحدث عن غضب كبير بين عناصر جيش بلاده
ضابط أوكراني يتحدث عن غضب كبير بين عناصر جيش بلاده
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني،... 12.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-12T14:03+0000
2024-02-12T14:03+0000
2024-02-12T14:03+0000
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وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هي إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.وفي وقت سابق، صرح كريفونوس، أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول خداع الشعب الأوكراني وتعزيز الشعبوية.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقا لصحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
https://sputnikarabic.ae/20240212/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-تكتيكية-على-محور-دونيتسك-1085993978.html
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روسيا, العالم
ضابط أوكراني يتحدث عن غضب كبير بين عناصر جيش بلاده
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن الجيش الأوكراني غاضب من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني، من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأجاب كريفونوس على سؤال بشأن رد فعل الجنود الأوكرانيين، على قرار رئيس نظام كييف، قائلا: "دعنا نقول فقط إنه غير كاف وسيئ وقاس للغاية والجيش يتفهم أيضًا ما يحدث وما هو سبب إقالة زالوجني".
ووفقًا للجنرال، فإن هذه التعديلات في المناصب ما هي إلا محاولة لتبييض سمعة زيلينسكي.
وأشار كريفونوس في مقابلة مع قناة "دايركت" على "يوتيوب"، إلى أن السلطات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لتحويل مسؤولية التعبئة في الجيش، على الرغم من أن القيادة السياسية للبلاد هي التي كان ينبغي أن تتخذ القرارات الاقتصادية اللازمة لهذا الغرض.
وفي وقت سابق، صرح كريفونوس، أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يحاول خداع الشعب الأوكراني وتعزيز الشعبوية.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، استقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقا لصحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.